Ma Kassán találkoznak a szlovák és az ukrán kormány tagjai

Pénteken a kassai történelmi városháza épületében tárgyalnak a szlovák és az ukrán kormány tagjai. „A szlovák és az ukrán kormány közötti tárgyalások eredményesek” – jelentette ki Robert Fico (Smer-SD) miniszterelnök.

A szlovák kormányfő kiemelte a Denisz Smihal korábbi ukrán miniszterelnökkel folytatott konstruktív párbeszédet, valamint kiemelte, hogy a Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel tartott szeptemberi találkozó során párbeszédet tudott kialakítani Julija Szviridenkó ukrán miniszterelnökkel.

Számos kétoldalú tárgyalást terveznek Kassán, például külügyminiszteri találkozót, egy határokon átnyúló együttműködésről és közlekedési kapcsolatokról szóló miniszteri találkozót, valamint az energetikai együttműködésről szóló megbeszélést.

A védelmi iparról, Ukrajna újjáépítéséről, az uniós integrációról, valamint a mezőgazdaságról és az oktatásról is szó lesz a megbeszéléseken.

A két ország miniszterelnökének kétoldalú találkozójára is sor kerül. 2024 áprilisában Nagymihályban találkoztak a szlovák és az ukrán kormány tagjai, és Ukrajnában, Ungvár közelében is tárgyaltak.

TASR/Felvidék.ma