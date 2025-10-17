Home Itt és Most Szlovákia az egyik legmérsékeltebb élelmiszerár-növekedést mutató ország a régióban
BN
A rekordmagas inflációval jellemezhető viharos évek után a szlovákiai élelmiszerárak idén jóval mérsékeltebb ütemben emelkednek. A legfrissebb adatok szerint 2025-ben az élelmiszerek éves drágulása 3,6 százalékra lassult, amivel Szlovákia a régió legkiegyensúlyozottabb árnövekedést mutató országai közé tartozik – közölte Matej Bajzík, az XTB pénzügyi piaci elemzője.

„2025-ben a szlovákiaiak számára már nem éri meg külföldre járni olcsóbb élelmiszerekért. Bár egyes termékek – például Lengyelországban vagy Magyarországon – továbbra is kedvezőbb áron kaphatók, összességében Szlovákia Ausztriával együtt a térség legalacsonyabb élelmiszer-inflációt mutató országai közé tartozik. Emiatt a határon túli bevásárlóturizmus továbbra is visszafogott marad, miközben a környező országokban az élelmiszerárak inflációja még mindig viszonylag magas” – magyarázta Bajzík.

Az elemző rámutatott: bár az élelmiszerárak Szlovákiában idén sem csökkentek, a növekedés már csak egy számjegyű ütemű. Hozzátette, hogy a jövő évben valószínűleg nem változik érdemben a helyzet, noha a kormány adóintézkedései miatt egyes termékek ára ismét némileg gyorsabb ütemben emelkedhet, mint az idei évben.

Bajzík felhívta a figyelmet arra is, hogy 2026 elejétől egyszeri áremelkedés várható azoknál az élelmiszer-kategóriáknál, amelyek esetében az áfa 19 százalékról 23 százalékra nő. Ide tartoznak például a csokoládék, dzsemek, fagylaltok, sós rágcsálnivalók és burgonyachips-ek.

„A kezdeti drágulást követően azonban a piac várhatóan stabilizálódik”

– tette hozzá az elemző.

A szakértő előrejelzése szerint a teljes infláció 2026-ra három százalék közelébe süllyedhet. Pozitív tényezőként említette továbbá a kormány ígéretét, miszerint a jövő évtől mentesülnek a kisvállalkozók és az egyéni vállalkozók a tranzakciós adó alól, ami enyhítheti egyes szolgáltatások árazási nyomását.

Ugyanakkor Bajzík arra is figyelmeztetett, hogy az energiaárak és az amerikai dollár árfolyamának alakulása továbbra is kockázatot jelenthet az inflációs kilátásokra nézve.

BN/Felvidék.ma/TASR

