Aradský Richárd elektromágneses sugárzás átiratai az ipolysági zsinagógában

A modern korunk vívmányai és részben a környezettudatosság inspirálta Aradský Richárd felvidéki szobrászművészt, aki legújabb projektjét hozta el az ipolysági Menora Saag Centrum Artis kiállítóterébe. Az U – Transcript című tárlaton a Nagyszombatban és Ipolyságon felvett és rögzített elektromágneses sugárzás fa, illetve már növény alapú installációs átiratai tekinthetőek meg.

A zsinagóga terében javarészt invazív fa és növényi részekből készült alkotások találhatóak. A tárlat kurátora Marianna Brinzová mutatta be szlovák nyelven a kiállítást. Magyar nyelven N. Tóth Anikó ismertette a nem mindennapi projektet.

A megnyitón a már említett két városban felvett és rögzített elektromágneses sugárzás hangformátuma volt hallható.

Aradský Richárd a természetművészet jegyében speciális eszközével különböző helyszíneken rögzítette a hangokat.

A későbbiekben ezek inspirálták az alkotásra. A növényi alapanyag felhasználásával mintegy átiratként, háromdimenziós formában igyekezett a hallottakat megragadni. Pillanatnyi megfoghatatlan eseményt rögzít – hangzott el a megnyitón.

Az alkotásokon visszaköszönnek a hanghullámok, az egyes frekvenciák jelképei. A térbeli alkotások több növényi alapanyagból tevődnek össze.

Gyakori alapanyag az ecetfa és a topolyfa, mint térségünk invazív fafajtái. Számos uszadék fa, erős gyökér, faháncs és apró gallyak összhangja képezik az egyes műalkotásokat. A különböző faalapú szobrok, installációk horizontális, mások vertikális síkban terülnek el.

A művészeti projekt az urbanizációra hívja fel a figyelmet. „A városi környezet elektromágneses sugárzását térképezi fel, melyek szubjektív érzékeléseinek kombinációjaként jelennek meg az alkotásokban, mintegy hangalkotásokként” – emelte ki N. Tóth Anikó.

Az objektumok a természetművészet elveinek megfelelően születtek. Az alapanyagok is az urbanizációt erősítik, hiszen a már említett fafajták mind megtalálhatóak a városainkban.

Mint elmondták, az installációk megalkotásánál a művész nem használ idegen dolgokat, vegyszereket avagy csavarokat és egyéb eszközöket, hanem egyszerű fizikai összekapcsolással születnek meg az alkotások.

Az U – Transcript korábban Nagyszombatban volt látható az év első felében.

A komáromi születésű Aradský Richárd Nyitrán szerzett képzőművészi tanári oklevelet. Az elmúlt mintegy másfél évtizedben a lévai Ladislav Bielik Művészeti Szakközépiskolában tanított, majd a gútai Iparművészeti Magániskola tanára volt. Jelenleg a Dunaszerdahelyi Művészeti Alapiskola oktatója.

Több művészeti csoportnak, formációnak aktív tagja. Visszajáró alkotója a vajáni In Situ szimpóziumnak. Az elmúlt évben számos csoportos tárlaton mutatkozott be. Az In Situ művésztelep 2022 novemberében a selmecbányai Schemnitz Galéria rendezett beszámoló tárlatán is jelen volt. Erről ITT írtunk. Ugyancsak 2022 végén a lévai Barsi Múzeumban megnyílt önálló kiállításáról ITT írtunk.

Az U – Transcript tárlat november 14-ig tekinthető meg az ipolysági volt zsinagóga kiállítóterében.

Az U –Transcript projekt a KultMinor támogatásával valósult meg.

Pásztor Péter/Felvidék.ma