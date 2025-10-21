Hamarosan vége az egyszer használatos poharaknak, evőeszközöknek

A PPWR Európai Regulációs Bizottság újabb intézkedéseket tervez a csomagolóanyagok alkalmazása terén. Kevesebb műanyag, nagyobb mértékű újrahasznosítás, felelősségteljesebb hulladékgazdálkodás – ezeket az elveket próbálják egész Európára kiterjeszteni. Szlovákia viszont ebben a tekintetben példamutatónak számít.

A felmérések szerint Európa-szerte minden lakos évente 30 kilogramm műanyagszemetet „termel”,

ebből a legtöbb a csomagolóanyag és a napi használatból származó műanyaghulladék. A megállapítások alapján Szlovákiában az utóbbi időben lelkiismeretesen osztályozzuk a hulladékot, de még mindig van mit tenni nekünk is.

Az Európai Unió ezért újabb megszorításokra készül, amelyektől azt remélik, hogy tovább csökken a műanyaghulladék mennyisége.

A tervek szerint 2030-ig minden felhasznált csomagolóanyagnak újrahasznosíthatásra alkalmasnak kell lennie.

Az intézkedés érinti a gyártókat, a kereskedelmet, az üzleteket, az e-shopokat, a csomagküldő cégeket és a háztartásokat is.

„Ez azt jelenti, hogy beszüntetik az egyszer használatos műanyagból készült eszközöket, tárgyakat, illetve ezek a továbbiakban csak újrahasznosítható, reciklálható anyagokból készülnek majd. Ez hasznos lesz a természetvédelem és végeredményben a lakosság, a fogyasztók szempontjából is” – jelentette ki Martin Nemec, a DS Smith társaság vezérigazgatója.

A változások kihatnak a napi vásárlásokra is, így a gyümölcsök és zöldségek csomagolása másként történik majd,

beszüntetik a műanyagpoharak és evőeszközök használatát a fesztiválokon, rendezvényeken, strandokon, fürdőhelyeken.

Néhány országban, így Ausztriában már új megoldásokat tesztelnek, például az ásványvizes palackokat műanyag helyett papírdobozokba csomagolják.

Jelentős változások várhatók az e-shopoknál, a csomagküldő szolgáltatásoknál. Megengedhetetlen lesz, hogy hatalmas dobozokban küldjenek miniatűr áruféleségeket, hogy a dobozok belterének 50 százaléka kihasználatlan, üres maradjon.

Az intézkedések lényege, hogy 2030-ig 5 százalékkal csökkenjen a csomagolóanyagokból származó hulladék és lényegesen emelkedjen az újrahasznosítás. Szlovákia ilyen irányban jó úton jár, köszönhetően a műanyagpalackok és üdítős, sörös dobozok visszaváltási rendszerének.

„A visszaváltási rendszer jól működik és segíti nagyban csökkenteni a műanyaghulladék mennyiségét. Szlovákia ezzel a legsikeresebb ország lett e téren” – tette hozzá a DS Smith vezérigazgatója.

A lakosság főleg abban segíthet, hogy helyesen osztályozza a háztartásokból származó hulladékot,

a vásárlásoknál előnyben részesíti az újrahasznosítható termékeket, illetve felelősen határoz a napi vásárlásoknál. Így mindenki hozzjárulhat ahhoz, hogy a csomagolóanyag nem szemét, hanem értékes ismét felhasználható anyag legyen.

BM/Felvidék.ma/webnoviny.sk