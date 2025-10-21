Mátyusföld kulcsfontosságú régió ahhoz, hogy a Magyar Szövetség jó választási eredményeket hozzon

Október 20-án a galántai Pázmány Péter Alapítvány székházában tartott kibővített járási elnökségi ülést a Magyar Szövetség, ahol a Galántai és a Vágsellyei járások elnökségi tagjaival, megyei képviselőivel találkozott a magyar párt országos elnöke, Gubík László.

A régiós polgármestereket, járási elnökségi tagokat,megyei képviselőket Zupko Tamás, a Magyar Szövetség Galántai járási elnöke és Baranyai Zsolt, a Vágsellyei járási elnöke köszöntötte, majd Gubík László tartott előadást az elmúlt egy évben, pártelnökként tapasztaltakról. Az egyetlen magyar párt korszakváltó egy évét 5 jó és 5 rossz hírben fogalmazta meg – hasonlóképpen, mint a múlt héten Budapesten zajló Magyar Állandó Értekezleten, amelyről itt olvashatnak bővebben.

Beszédében több téma kapcsán kritikus, néhol önkritikus hangot ütött meg a pártelnök, aki szerint még mindig nincs a párt és annak munkája eléggé a választók szeme előtt – ezt kommunikációs hibának tartja. Szintén kritikus éllel mutatott rá arra, hogy a párt egyes sejtjei elhaltak. Gubík beszédében rámutatott, hogy a kibővített járási elnökségi ülést azzal a szándékkal hívták össze Mátyusföldre – ahogy több más régióban is –, hogy intenzívebbé tegyék a kommunikációt, az együttműködést és a tájékoztatást a központ és a regionális pártközpontok között. Előadásában Gubík László őszinte, reáis helyzetképet vázolt fel a felvidéki magyar közösségről és az őket képviselő egyetlen magyar pártról.

Ez jó alapot adott az őszinte vitátához a régiós választott képviselőkkel, akikkel a fiatalok bevonásáról a közéletbe, az oktatás helyzetéről, kampánystratégiáról, szociális háló aktív és hatékony használatáról folyt a konstruktív diskurzus. Gubík László a találkozót értékelve portálunknak elmondta, szükségesek az ehhez hasonló fórumok, ahol egy-egy régió döntéshozóival érdemben, kötetlenül és időkorlát nélkül lehet beszélgetni a magyar közösséget érintő kérdésekről. „Ebben a régióban ráadásul két megye, Vágsellye révén Nyitra megye, Galánta révén Nagyszombat megye is képviselte magát – ilyenkor be lehet számolni a megyei képviselők eredményeiről, másrészt meg lehet fogalmazni azokat a kitörési pontokat, amelyek az országos képviseletre emelnék a pártot, amire mindenki vágyik” – jegyezte meg. Mint mondta, pártelnökként rendkívül fontos számára, hogy a Magyar Szövetség választott képviselői, polgármesterek elmondják javaslataikat, konstruktív kritikáikat, reagálva arra, ahogy ő látja a kitörési pontokat – egyfajta vitaindítóként, amelyből végül egy nagyon jó fórum alakult ki. „Szerintem egy politikai vezetőnek dolga, hogy minden régiót végigszántson kelettől nyugatig, nyugattól keletig, úgyhogy én ezt a munkát szeretném is folytatni” – jelentette ki.

Arra a kérdésünkre, hogyan küzd meg azzal a jelenséggel, hogy a Mátyusföldön kevésbé ismerik a nevét és arcát pártelnökként, Gubík úgy válaszolt, folytatnia kell a megkezdett munkát. „Az állampolgársági ügy miatt 15 évig nem indultam választáson. Ez politikailag ugyanannyira előny, mert hogy nem tapadnak a nevedhez vereségek, mint amennyire hátrány is: nem láttak szórólapokon, óriásplakátokon, kampány és választási rendezvényeken. Három évem van, hogy ezt a hátrányt ledolgozzam – az elmúlt egy évben is ezen dolgoztam” – mondta.

Baranyai Zsolt a Magyar Szövetség Vágsellyei járási elnöke értékelve a találkozót úgy fogalmazott, rendkívül hasznosnak tartotta, hogy a helyi megyei önkormányzati képviselők, a régió polgármesterei, képviselői beszélgetni tudtak, közösen keresni és megtalálni a lehetőségét a magyar parlamenti képviselet újbóli kiharcolásának. „Rengeteg ötlet, észrevétel hangzott el, egymás világlátását, problémáit is jobban megismertük, azért, hogy ebből a két járásból a lehető legtöbbet tudjuk kihozni” – értékelte.

Zupko Tamás, a Galántai járási elnök a Felvidék.mának nyilatkozva elmondta, egyedülálló találkozó volt, amely először zajlott a Vágsellyei és a Galántai járás között, amely valamikor egy természetes körzet, a Mátyusföld volt. „Egy helyiségben voltunk. Nagyon sok hasznos témát átbeszéltünk. Fontos volt ez a polgármestereinknek, hisz több mint tíz polgármester megjelent, hat megyei képviselő, önkormányzati képviselők, helyi szervezeti elnökök voltunk itt ezen a mai találkozón. Sokat jelent” – hangsúlyozta. Mint mondta, húsbavágó kérdésekről beszéltek, a fiatalok megszólításáról, a jövő évi önkormányzati, helyi és megyei önkormányzati választások kínálta lehetőségekről. Megjegyezte, Mátyusföld kulcsfontosságú régió ahhoz, hogy a Magyar Szövetség jó választási eredményeket hozzon, és fel lehet készíteni sikeres választásokra. „Nehéz helyzetben vagyunk, itt is jelentős arányú az elszlovákosodás, az elvándorlás, egyre kevesebb a potenciálisan megszólítható választó. Nagy munka lesz, de van mire alapoznunk, vannak erős régiós embereink, vannak erős polgármestereink, és én bízom a sikerben” – mondta, hozzátéve, hiszi, hogy a mátyusföldi régió hozzá tudja tenni a magáét az országos eredményekhez. Végezetül megjegyezte: „tudatosítjuk azonban azt is – és ezt innen is üzenjük – , hogy a csallóközi régió és a komáromi régió nélkül ez nem fog sikerülni nekünk.”

