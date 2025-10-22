A Szlovák Püspöki Konferencia tiszteletben tartja a parlament döntését az iskolai törvényekről

A Szlovák Püspöki Konferencia tudomásul veszi és tiszteletben tartja a Szlovák Nemzeti Tanács tegnapi döntését, amellyel a képviselők jóváhagyták az oktatási törvények módosítását. A püspöki testület szerint a gyakorlatban és a megvalósítás módjában dől majd el, milyen hatásuk lesz a változásoknak – erről kedden tájékoztatta a TASR hírügynökséget Katarína Jančšinová, a püspöki konferencia szóvivője.

A Keresztény Unió elnevezésű párt ugyanakkor arra szólította fel Peter Pellegrini köztársasági elnököt, hogy ne írja alá a törvénycsomagot. A párt szerint a reform számos negatív következménnyel járhat az oktatási rendszerben.

Richard Vašečka, a parlament független képviselője is úgy véli, a változtatások veszélyeztetik az óvodák és az alapiskolák finanszírozását.

„Számos önkormányzat, egyházi és magániskola eleshet a támogatások jelentős részétől, ami veszélyezteti mindennapi működésüket. Az új, szigorú körzeti szabályozás megfosztja a szülőket az iskolaválasztás szabadságától, a kisebb régiók gyermekeinek pedig megnehezíti a hozzáférést az oktatáshoz. Ráadásul ez a reform bevezetné a kötelező óvodai részvételt már hároméves kortól”

– hangsúlyozta Vašečka.

A Keresztény Unió elnöke, Milan Krajniak szerint a kormány hozzáállása a családokhoz általában is kifogásolható. Mint mondta, az oktatási miniszter, Tomáš Drucker „csak áthárította a forró krumplit a következő kormányra, mivel reformjának negatív következményei elsősorban 2028-ban fognak megmutatkozni”. A párt közleményében arra is rámutatott, hogy a szakmai közvélemény, az iskolaigazgatók, pedagógusok és szülők többsége sem ért egyet az elfogadott változtatásokkal.

A püspöki konferencia részéről Katarína Jančšinová hangsúlyozta:

„A püspöki kar az egyházi iskolai hivatalokkal együttműködve figyelemmel kíséri majd, miként sikerül teljesíteni az egyházi iskolák igényeit, miközben meg kívánja őrizni a nyitottságot és a szülők, valamint a gyermekek iránti elkötelezettséget.”

Hozzátette: a püspöki konferencia számára különösen fontos, hogy megmaradjon a tanulók felvételének egyházi elvű rendszere.

A szlovák parlament kedden több, az oktatást érintő jogszabályt is elfogadott. A változtatások érintik az iskolai körzetek meghatározását, valamint bővítik azoknak az eseteknek a körét, amikor csökkenthető az iskolák normatív támogatása. A reform részeként 2027 szeptemberétől minden négyéves gyermek számára kötelező lesz az óvodai nevelés.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk