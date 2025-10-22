Béke nélkül nincs gazdasági növekedés az Európai Unióban

Az Európai Parlament plenáris ülésén az Európai Bizottság 2026-os munkaprogramjáról vitáztak. Győri Enikő, a Fidesz európai parlamenti képviselője, a Patrióták Európáért frakció gazdasági felelőse rámutatott, hogy a program nem ad választ arra az égető kérdésre, hogy hogyan fejezzük be a háborút, és miként kezeljük annak gazdasági következményeit.

„A Bizottság 32 pontos munkaprogramjából csak a lényeg maradt ki:

az, hogy további 60 milliárd eurót szánnak Ukrajna felfegyverzésére és két év alatt 130 milliárd eurót az ukrán állam működtetésére”

– mondta, hozzátéve, hogy béke nélkül nincs versenyképesség.

A képviselő szerint minden más, a versenyképességet vagy egységes piacot célzó javaslat csak szépségtapasz, amivel Ursula von der Leyen most fizeti vissza a baloldalnak a hatalomban maradásának árát. Ehhez pedig a Tisza pártot is soraiban tudó Néppárt asszisztál.

„Sürgető lenne, hogy a Bizottság támogassa a békét elősegítő kezdeményezéseket, például Trump elnök úr és Magyarország erőfeszítéseit, amelyek a háború lezárására irányulnak”

– hangoztatta.

Győri Enikő a központosítási terveket is elutasította, különösen a nyugdíjpolitika terén. Leszögezte: jobb, ha Brüsszel nem próbál diktálni a tagállamoknak a nyugdíjrendszerek tekintetében, a tapasztalatok szerint ez ugyanis mindig a járandóság csökkenéséhez vezet. „Mi, Patrióták változást várunk el a Bizottságtól, és azt, hogy végre a békéért és Európa versenyképességéért álljon ki” – zárta felszólalását.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma