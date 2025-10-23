Home Ajánló A békakirály történetéről szól a Bagoly mondja podcast új adása
A békakirály történetéről szól a Bagoly mondja podcast új adása

Az egyik legismertebb mesénket, a békakirály meséjét szinte mindenki ismeri, nem csak nálunk, de a szlovákok, csehek és  főleg a németek körében ismert. De vajon honnan származik ez a mese, és van-e egyáltalán értelme az így feltett kérdésnek. 

Tudja-e a hallgató azt, hogy a királylány eredetileg nem megcsókolta a békát, hanem valami rosszabbat tett vele. Akit érdekel az európai mesekincsnek ez a motívuma, az hallgassa meg a Bagoly mondja podcast új adását, amelyben Liszka József etnológus beszél a témáról.

A podcast az ismert podcast platformokon kívül meghallgatható a Fórum Intézet podcast-odalán és megtekinthető az Intézet youtube-csatornáján is.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

 

