Fico és Merz bízik a belső égésű motorok kivezetésére vonatkozó határozat módosításában

Robert Fico (Smer-SD) kormányfő szerdán (október 22.) este Brüsszelben találkozott Friedrich Merz német kancellárral. Közlése szerint egyetértettek abban, hogy az uniós tagállamoktól érkező egyre nagyobb nyomásnak köszönhetően sikerülhet némileg módosítani a belső égésű motorok 2035-ös kivezetésére vonatkozó határozatot – tájékoztatott a TASR.

„A német kancellárral egyetértettünk abban, hogy a fokozódó nyomásnak köszönhetően részben sikerülhet módosítani a belső égésű motorok kivezetésére vonatkozó határozatot, például a hibrid meghajtású autók további gyártásával” – írta Fico a közösségi hálón.

A miniszterelnök hangsúlyozta, a szlovák gazdaság annyira kötődik a némethez, hogy konzultálnia kell a két ország kormányfőjének. Azt is elárulta, hogy Merz tervei között szerepel egy szlovákiai látogatás, a megfelelő időpontról zajlik az egyeztetés.

A két kormányfő az Európai Tanács csütörtöki ülésének további témáiról is beszélt. Fico az október 17-ei szlovák–ukrán közös kassai kormányülés részleteiről is tájékoztatta a német kancellárt.

