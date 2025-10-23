Home Ajánló Megjelent Balla Margit Zokni kutya és társai című mesekönyve
Megjelent Balla Margit Zokni kutya és társai című mesekönyve

Egyperces állatos mesék

A mesekönyv borítója

Zokni kutya egy zöld kerítés mögött él a főutcán túl, a kiserdőn innen. Még alig ismeri a világot, naphosszat csihöl-csahol, mindenkit megugat a kerítés mentén, a kukásautót, a postást. A két kiskecskének, Kormosnak és Foltosnak is tanulnia kell, hogy tájékozódni tudjon az udvarban. Gyöngyi tyúkot a Nagy Vörös kakas oktatgatja, Szeder kutya szülinapját Méla tehén tanácsa teszi emlékezetessé.

De az udvaron túl, a mezőn, az erdőn sem marad senki magára, előbb vagy utóbb minden bajba jutott, eltévedt, elszomorodott, éppen csak kíváncsi kisnyúl, béka, egér, nyest, szarka vagy akár egy elmagányosodott erdei házikó számára is érkezik segítség ezekben a kis mesékben. S míg a rövidke történetek menete idáig jut, egy csomó érdekes dolog kiderül az udvar, az erdő és a mező lakóinak életéről.

Balla Margit legújabb mesekönyve csupa egészen rövid mesét tartalmaz a környezetünkben élő állatokról.

Ajánlható olyan gyerekeknek, akik most barátkoznak az önálló olvasással, s akik a könnyen érthető, gyakran tréfás történeteket végigkövetve egyedül is igazi olvasásélményhez jutnak, de akár az esti mesélés során még egy utolsó rövid mesének is éppen jók. A kötet Balázsy Géza szép rajzaival a Kabóca-könyvek sorozatban jelent meg az Anser Társaság gondozásában.

Kapható  a könyvesboltokban, megrendelhető a kiadó honlapján.

