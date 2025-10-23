Migaľ kész volt részt venni a leváltásáról szóló rendkívüli ülésen

Samuel Migaľ (független) beruházási, régiófejlesztési és informatizációs miniszter kész volt részt venni a leváltására kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülésen, és eloszlatni a kételyeket a slovensko.sk oldal működtetésére kiírt számítástechnikai közbeszerzési pályázattal kapcsolatban. Erről a parlamentben nyilatkozott, miután határozatképtelenség miatt második nekifutásra sem sikerült megnyitni a Progresívne Slovensko (PS) által kezdeményezett rendkívüli ülést.

„Sokatmondó körülmény, hogy Michal Šimečka, a PS elnöke sem volt jelen a parlamentben, így politikai színjátéknak tartom az egészet” – mondta Migaľ.

Michal Bartek (Hlas-SD) kijelentette, a kormánypártok szerint nincs semmi rendhagyó az ellenzék által kezdeményezett rendkívüli ülésben, ezért úgy döntöttek, nem vesznek részt rajta.

„Ha ma leváltjuk Migaľt, azzal utat nyitunk Michal Šimečkának a kormányzáshoz, hiszen a mi koalíciónk butasága miatt valószínűleg megnyerné az előre hozott parlamenti választást. Ezt nem engedem, és nem ezt várják tőlünk a választóink sem” – mondta Bartek. Szerinte ha gyanú merült fel, hogy bármilyen bűncselekmény történhetett a beruházási minisztériumban, azt vizsgálják ki a bűnüldöző szervek.

Michal Truban (PS) bírálta a kormánypártokat, amiért nem tették lehetővé az ülés megnyitását. „Az egész koalíció kiállt Migaľ átláthatatlan közbeszerzési módszerei és üzletelései mellett azzal, hogy nem járult hozzá az ülés megnyitásához” – jelentette ki Truban.

Veronika Remišová (Hnutie Slovensko – Za ľudí) bírálta a kormánypártokat, amiért törvényeket sértenek és semmibe veszik a választókat, valamint azok választott parlamenti képviselőit.

Képmutatásnak tartja, hogy nem sikerült megnyitni a Migaľ leváltásáról szóló ülést, főleg a Hlas-SD részéről, hiszen folyamatosan bírálja a minisztert. „Kiderült, hogy megalapozott a gyanú Migaľ minisztériumával kapcsolatban, egy konkrét pályázó érdekeire szabták a kiírást. Visszatérünk oda, hogy ismét százmilliók folynak el az informatizációra, mint egy feneketlen kútba” – tette hozzá.

Michal Šipoš és Igor Matovič (mindkettő Hnutie Slovensko – Za ľudí) is bírálta a kormánypártokat. Šipoš szerint a kormány galambháznak nézi a parlamentet, a kormánypárti képviselők nem járnak be, az ellenzéktől pedig elveszik a szót. Matovič leszögezte, hogy az egész kormánykoalíciónak tudomása van Migaľ 100 millió eurós ügyletéről.

„Robert Fico (Smer-SD) parancsba adta, hogy Migaľt nem szabad leváltani, mert akkor bukik az egész kormány. Így fest, amikor az egész koalíció Migaľ gatyamadzagján lóg és kénytelen megengedni neki, hogy 100 millió eurós üzletet csináljon” – zárta Matovič.

