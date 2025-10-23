Vincze Loránt: ismertté tettük Európában az őshonos nemzeti közösségek ügyét

„Dél-Tirol élő bizonyítéka annak, amit mindig hangoztatunk: a kisebbségek nem vesznek el semmit a többségtől. Épp ellenkezőleg: kulturális, nyelvi és gazdasági szempontból gazdagítják Európát, az államot és a régiót. A dél-tiroli modell érdemes arra, hogy másolják és a helyi viszonyokhoz alkalmazzák. Az én régiómban, Erdélyben és Székelyföldön minden bizonnyal nagy örömmel fogadnánk” – köszöntötte Vincze Loránt európai parlamenti képviselő, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának elnöke a FUEN 69. Kongresszusának résztvevőit csütörtökön a dél-tiroli Bolzanóban (Bozen).

Vincze Loránt utolsó, harmadik hároméves mandátumának végéhez ért a 118 tagszervezetet számláló kisebbségi ernyőszervezet élén. A leköszönő elnök kifejtette: bár idén júniusban az Európai Bíróság döntésével nem happy enddel ért véget a Minority SafePack története, visszatekintve a másfél évtizede elindított kezdeményezés eredményeire, egyértelműen megérte belevágni.

„Az európai szintű szolidaritás, a polgároktól és a döntéshozóktól kapott támogatás, az, hogy ismertté tettük az őshonos kisebbségi közösségek ügyét – önmagában győzelem. Európában ma már nem lehet a kisebbségek védelméről beszélni a Minority SafePack és a FUEN említése nélkül – mert mi voltunk azok, akik a kisebbségek védelmét feltettük az európai napirendre”

A szervezet elnöke felhívta a figyelmet, hogy európai szinten nem javult, sőt, sok esetben romlott a kisebbségek helyzete, ezért a munkát új eszközökkel, de folytatni kell. A FUEN javasolja az Európai Kisebbségi Tanács létrehozását – egy olyan platformot, amely összehozza a kisebbségek védelmét szolgáló európai eszköztár fejlesztésén dolgozó szervezeteket, politikusokat és intézményeket. A hálózat új irányt adna a kisebbségi jogokért folytatott küzdelemnek.

Egyetlen tanácsként Vincze azt fogalmazta meg a FUEN következő elnökének, hogy soha ne engedje, hogy ideológiai vagy megosztó kérdések helyet kapjanak a szervezeten belül.

„Számtalan más fórum létezik a politikai vitákra – de az ilyen vitáknak nincs helye egy olyan szervezetben, amely azokért küzd, akiknek kevés jut, akiket nem ismernek el, és akiket nem támogatnak. Itt mindenkinek helye van – és mindenkire szükség van –, aki egy olyan Európáért dolgozik, amelyben minden hagyományos kisebbséget és nyelvi csoportot értékelnek, védenek, és amelyben szabadon hozhatnak saját döntéseket az őket érintő kérdésekben”

Az európai nemzetiségek legnagyobb éves seregszemléje, a FUEN Kongresszus október 23–26. között zajlik a dél-tiroli Bolzano (németül Bozen, ladinul Bulsan) városában. A szervezet közgyűlése itt választ új elnököt és elnökséget. Az elnöki tisztségért három jelölt indul: Schubert Olívia magyarországi németként, akinek jelöltségét a magyar és magyarországi szervezetek támogatják, valamint Jens A. Christiansen németországi dán és Gösta Toft dániai német jelölt. Alelnökjelölt többek között Tárnok Balázs a felvidéki Magyar Szövetség és a Magyar Közösségek Munkacsoport részéről.

