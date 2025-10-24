A csicsói tűzvész után újra megjelent a Szűz Mária Lovagja havilap dupla számban

A felvidéki Komáromi járásban, Csicsón található Szent Maximilian Kolbe-kolostorban működik a Szűz Mária Lovagja című máriás havilap szerkesztősége, melyet az Angyalos Boldogasszony Misszionáriusai működtetnek.

A lap 2021 óta egyetlen magyar havilapként gazdagítja olvasóit a Felvidéken.

Az utóbbi időben már 2600 példányban látott napvilágot. A havilap megjelentetése missziót teljesít, így ingyen is igényelhető, és eljuttatják a felvidéki plébániákra, szociális otthonokba, keresztény közösségekbe egyaránt.

Mint azt hírportálunk is közzé tette, 2025. augusztus 5-ről 6-ra virradó éjszaka a kolostorban tűz ütött ki, elpusztítva a tetőt, és a tűzoltáshoz használt víz az egész első emeletet megrongálta.

A tragédia miatt nem tudták megjelentetni a lap szeptemberi számát, ellenben dupla számot szerkesztettek, az 52-53. számot, mely a szeptember-október hónapra szól.

A közelmúltban kezdetét vették a romok eltakarításának és az újjáépítés előkészítésének munkálatai, és elkezdődtek a kolostor újjáépítésére irányuló adománygyűjtő kezdeményezések a Nagyszombati Érsekség szintjén, és a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma által hivatalosan elismert adománygyűjtésével, amelyet már több újság és hírportál nyilvánosságra hozott. Canavesi Ambrus M. atya, a lap főszerkesztője kéri a hívek adományait és imáit.

„A kolostor újjászületésének reményét táplálja az, hogy bár a tető teljesen leégett és összeomlott, a tetőcsúcson lévő Szűz Mária-szobor – mely a tragédia óta a legmagasabb ponton áll – sértetlen maradt” – olvasható a dupla szám 14. oldalán.

A dupla számban a rózsafüzér imádkozása áll a középpontban.

„Mi is valójában a szent rózsafüzér? Jézus élete, halála és feltámadása misztériumainak elmélkedései. Krisztus életének ezen titkait Mária szemével nézzük, szavait Mária fülével hallgassuk és szívével szeressük” – áll a vezércikkben a főszerkesztő tollából.

A dupla számban olvashatnak még a modernizmus veszélyeiről, Fatimáról és a máriás vezeklésről, Jézus Szentséges Szívének ígéreteiről, az ima formáiról, Pio atya bölcsességeiről, az örök élet reményéről, és a Boldogságos Szűzanya szerepéről Fia életében.

Az Apostoli Hitvallásról Nagy Péter atya elmélkedik, és Szent Ferenc Naphimnusz című művének elemzéséről – mely a megbékélt ember költeménye – Canavesi Ambrus atya ír.

A szerkesztőség számít az Olvasók és a keresztény közösségek nagylelkűségére. Az adományokat banki átutalással lehet befizetni, így részt vehetnek a csicsói kolostor újjáépítésre szánt hivatalos adománygyűjtésben (engedélyszám: SVS-OVS2-2025/044496-002).

Az adományhoz szükséges adatok:

Rímskokatolicka cirkev, Farnost Číčov

Horná 3/6, 946 19 Číčov

IČO: 34014403,

SK58 0900 0000 0000 2638 5287

Az Angyalos Boldogasszony Misszionáriusai nevükhöz híven vallják, hogy minden munkájukat Szűz Mária által és Szűz Máriáért kívánják tenni.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma