A Magyar Szövetség reagált Machala kétnyelvű feliratokkal kapcsolatos bejegyzésére

Fotó: TASR

Az alábbiakban közöljük a Magyar Szövetség válaszát, mellyel Lukáš Machalának, a kulturális tárca szolgálati hivatala főtitkárának kétnyelvű feliratokkal kapcsolatban tett bejegyzésére reagált.

„Nem tudjuk, mit mondanának az illuminátusok Martina Šimkovičová kultuszminiszter hivatali vezetőjének, Lukáš Machalának a bejegyzésére, de azt tudjuk, mit gondolnak erről a Szlovákiában élő magyar nemzetiségű polgárok. Ezt a hangnemet elutasítják.

A kétnyelvű feliratok nem valamiféle helyi vagy globális összeesküvés eredményei, hanem a szlovák jogszabályoké. Mivel ezekben a napokban a FUEN nemzetközi konferenciáján vagyunk Bolzanóban (németül: Bozen, ladinul: Bulsan vagy Balsan, szlovénül/horvátul: Bocen, latinul: Bauzanum), Machala úrnak tudunk mutatni néhány jó példát is.

Így néz ki ez Európa civilizáltabb részén — ott, ahol tiszteletben tartják a nemzetiségi közösségek jogait. A nyelvi jogok nem a jóindulat megnyilvánulásai,

hanem a demokrácia természetes részét kellene, hogy képezzék — azok felé a polgárok felé is, akik más nyelvet beszélnek, de ugyanúgy hozzájárulnak az állam és az állami intézmények finanszírozásához. Úgyhogy eddig ,és ne tovább, Machala úr!”

Felvidék.ma

