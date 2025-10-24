Home Itt és Most Ján Ferenčák a jövő héten ismét tárgyal Matúš Šutaj Eštokkal
Ján Ferenčák a jövő héten ismét tárgyal Matúš Šutaj Eštokkal

Ján Ferenčák (Fotó: TASR)

Ján Ferenčák, a Hlas-SD parlamenti képviselője szerdán (október 22.) találkozott Matúš Šutaj Eštokkal, a párt elnökével, de elmondása szerint nem volt elég idejük, ezért a jövő héten folytatják a megbeszélést. Ferenčák elképzeléseiről és pártbeli jövőjéről fognak egyeztetni – erről újságíróknak nyilatkozott a képviselő.

„Találkoztam a pártelnökkel, de elhúzódott a sajtótájékoztatója, és neki is, nekem is további programom volt. De muszáj volt már ennyi hónap után találkoznunk. Hajlandóságot mutatott a beszélgetésre, ami rendkívül pozitív” – mondta.

„Megállapodtunk, hogy a jövő héten találunk néhány órát a beszélgetésre” – tette hozzá Ferenčák. Úgy véli, a politikáról és a Hlas-SD irányvonaláról szóló megbeszélést nem lehet 5-10 perc alatt elintézni.

A jövő héten Šutaj Eštok és Ferenčák elképzeléseiről, továbbá a képviselő pártbeli jövőjéről fognak egyeztetni.

„Vagy találkoznak az elképzeléseink és együtt megyünk tovább, vagy nem találkoznak, és a sorsra bízzuk a dolgot” – közölte a Hlas-SD képviselője.

Ferenčák korábban bírálta a párton belüli viszonyokat, közösen Roman Malatineccel, Samuel Migaľlal és Radomír Šalitrošsal, akik már nem tagjai a Hlas-SD-nek. Ferenčák a júniusi közgyűlésen önreflexióra szólította fel a pártot.

TASR/Felvidék.ma

