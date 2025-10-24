Home Itt és Most Nem tárgyaltak a Szlovák Információs Szolgálatról a parlament rendkívüli ülésén
Itt és Most

Nem tárgyaltak a Szlovák Információs Szolgálatról a parlament rendkívüli ülésén

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Pavol Gašpar (Fotó: TASR)

Nem tárgyaltak a képviselők a Pavol Gašpar vezette Szlovák Információs Szolgálat (SIS) hitelességéről szóló határozati javaslatról a parlament rendkívüli ülésén. Richard Raši (Hlas-SD), a parlament elnöke rámutatott, a programpont szerepelt az ülésszak napirendjén. Felhívta a figyelmet az alkotmányjogi bizottság azzal kapcsolatos álláspontjára, hogyan kell eljárni ilyen esetben, és bezárta a rendkívüli ülést.

Az ülés összehívását az ellenzék kezdeményezte a múlt héten. A határozati javaslatot az ellenzéki SaS-frakció fogalmazta meg, számos kifogást emelve a titkosszolgálat vezetőjével, például anyagi kérdésekkel vagy a minősített információk védelmével kapcsolatban. Gašpar leváltására akarták felszólítani a rendkívüli ülésen a kormányt és Peter Pellegrini köztársasági elnököt.

A rendkívüli ülés összehívására irányuló kérvény benyújtása után Raši a parlament alkotmányjogi bizottságához fordult. A TASR hírügynökséget arról tájékoztatta, azért döntött így, mert jogalkotási szempontból kétértelmű helyzet állt elő, mivel az ellenzék olyan napirendi pont megtárgyalása céljából indítványozta az ülés összehívását, amely már szerepel a jelenlegi ülésszak napirendjén.

A bizottság állásfoglalását kérte abban a kérdésben, lehetséges-e egy képviselői csoport kérésére olyan napirendi pont megtárgyalását javasolni, amely már szerepel az aktuális ülésszak napirendjén.

A bizottság csütörtökön fogadta el az állásfoglalást, amelyben megállapította, hogy ha egy bizonyos programpont szerepel a folyamatban levő ülés napirendjén, annak más napirendre való felvételéhez nem lehet érvényesíteni azt a szabályt, hogy a képviselők legalább ötödének kérésére összehívják az ülést.

Rámutattak, hogy

ha az adott kérdésről korábban, vagy más időpontban akarnak tárgyalni, halasztást vagy átütemezést kell kérniük.

A Pavol Gašpar vezette SIS hitelességéről szóló határozati javaslat szerepelt a rendes ülés napirendjén, ezért tárgyalni fognak róla a képviselők.

TASR/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Nem minden diáknak van lehetősége az anyanyelvén tanulni

Negyedik próbálkozásra sem sikerült megnyitni a rendkívüli ülést

Október 23-i megemlékezések a Felvidéken

Fico szerint az Európai Unió versenyképességi válsággal küzd

Novemberben kerülhet a kormány elé az egyenlő bérezésről...

A gasztronómián túl a segítségnyújtás is fontos számukra

Migaľ kész volt részt venni a leváltásáról szóló...

Idén összesen 1,6 millió eurót csaltak ki idősektől

Azonnali hatállyal menesztették a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma...

Fico és Merz bízik a belső égésű motorok...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma