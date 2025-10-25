A Világosság református egyházi műsor október 26-ai ajánlata

A Pátria rádióban vasárnap 7.05-kor kezdődő műsor témái: négyezer ember megvendégelése, Kassa helye a reformációban, a Gályarab-emlékút emlékjele Kövecsesen, bemutatjuk Santúr Adriennt, a Galilea egyik fiatal tagját.

Csak hét kenyerük és néhány haluk volt, mégis négyezer ember – az asszonyokon és a gyermekeken – kívül lakott jól a Galileai-tenger melletti vidéken. Sőt, még maradt is belőle hét tele kosárral. Jézus újabb csodájáról Széles Jákób magyarbődi lelkipásztor prédikál.

Milyen szerepet játszott Kassa a reformációban? A kérdésre a választ Dienes Dénes, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem tanára és intézetének vezetője adja meg.

A gályarab prédikátorára való emlékezésül a kövecsesi gyülekezet is megkapta a Gályarab-emlékút jelképeit. Erről, illetve a 350. évfordulóra életre hívott Gályarab-emlékút láncolatról beszélgetünk Rákos Loránt püspökhelyettessel, a Kövecsesi-Naprágyi Társult Anyaegyházközség lelkipásztorával.

Egy három évvel ezelőtti nyári ifjúsági tábor mélyen megérintette a bögellői Santúr Adriennt, aki ma már a Pozsonyi Református Egyházmegye ifjúsági alkalmait szervező Galilea csoport egyik aktív tagja. A kezdetekről, megtéréséről és a Galileában vállalt feladatáról vall.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

A Világosság egyházi műsor másnap, 13.05 órakor ismét meghallgatható a Pátria rádióban, illetve az adás után az RTVS hangarchívumából is.

A Pátria rádió műsorai az alábbi frekvenciákon érhetőek el: 89,6 MHz Pelsőc, 91,4 MHz Somorja, 98,0 MHz Losonc, 98,3 MHz Kékkő, 98,7 MHz Érsekújvár, 98,9 MHz Pozsony, 102,4 MHz Szenc, 105,8 MHz Szepsi, 105,9 MHz Rozsnyó.

Felvidék.ma