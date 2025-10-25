Home Régió Torlódásokra és fokozott ellenőrzésre számíthatnak a temetők környékén Pozsonyban
Illusztrációs felvétel (Fotó: TASR)

A pozsonyi városi rendőrség már ezekben a napokban fokozott ellenőrzéseket tart a temetők környékén – különösen a legforgalmasabb helyszíneken. Erről a rendőrség a közösségi oldalán tájékoztatott.

„Folyamatos ellenőrzéseket végzünk Pozsony valamennyi kegyeleti helyén – nemcsak nappal, hanem az éjszakai órákban is” – közölte a városi rendőrség.

A közelgő mindenszentek és halottak napja alkalmából a rendőrség ismét több fontos figyelmeztetést és tanácsot fogalmazott meg. Azt javasolják, hogy aki teheti, a temetők megközelítéséhez használja a tömegközlekedést, hiszen ezzel elkerülhető a torlódás és a parkolóhelyek hiánya.

„Ha mégis autóval indulnak útnak, kérjük, tartsák be a rendőri járőrök utasításait, és számoljanak azzal, hogy a kegyeleti helyek környékén a parkolóhelyek gyorsan megtelhetnek”

– figyelmeztetett a városi rendőrség.

Hozzátették:

„Amennyiben tehetik, látogassák meg a temetőket a legforgalmasabb napokon kívül, vagy legalább a kevésbé zsúfolt órákban. Így elkerülhetik a dugókat és a parkolási nehézségeket.”

A közlekedési helyzetről érdemes tájékozódni a forgalmi hírekből és online portálokról, ahol aktuális információkat közölnek az útlezárásokról, torlódásokról és egyéb korlátozásokról.

A rendőrség emlékeztetett arra is, hogy városi kamerarendszerrel megfigyelt gyűjtőparkolók is rendelkezésre állnak, ahonnan tömegközlekedéssel könnyen elérhetők a temetők.

Végül külön felhívták a figyelmet a járdán való parkolás tilalmára is.

„A közlekedési szabályok betartásával az autósok elkerülhetik a felesleges bírságokat”

– tette hozzá a rendőrség.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk

