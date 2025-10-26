Istenünk konfliktuskezelő békéltetésének igei modelljei

XIV. Leo pápa hétfőn fogadja magyar delegáció élén a Vatikánban Orbán Viktor miniszterelnököt, és kíséretét, ahol előzetes tájékoztatás szerint szó lesz az ukrajnai háborúról is. Ez a hír akkor ért el, amikor egy nagyszerű disszertációt olvastam, amelyet Annerose Karkowski nyújtott be a németországi Augustana Főiskolán roppant izgalmas témában: Konfliktusmenedzselés Máté evangéliumában – destruktív és konstruktív csoportdinamika a gyülekezetben címmel.

A 270 oldalas, ötletgazdag fejtegetés Máté 18,1-5 alapján, a „Ki a nagyobb?” (kezdettől fogva keresztyének között is felmerülő) mély konfliktust jelző kérdés nyomán fejti ki a rangkérdés alapján az alapvető emberi rivalizálás, az átöröklött bűn okozta sokféle károkozást, s ezek kezelésének lehetőségét. Első renden a jézusi gyülekezetben, de a bűn károkozó egyetemes megléte következtében meggondolásra késztet családokat, nemzeteket, belső és külső kapcsolataikat, amiket torzíthat a súlyos konfliktushelyzet. A jézusi konfliktusmenedzselés alapvonásait másik cikkben fogom részletezni, itt csak magát a kérdést vetem fel. Azaz: lenne miről bibliaórákon, egyházi tanulmányi alkalmakon, felekezeti sajtóban, nyilvános fórumokon beszélgetni, és tudatosítani:

Bibliánknak van pneumatikus, Szentlélek formálta és kínálta menedzselési stratégiája a legsúlyosabb konfliktus helyzetekre is.

Van olyan online fórum például, ahol 52 bibliai Igét tanulmányozhatunk, egy éven át. Közülük 24 ószövetségi, 28 újszövetségi, és a legkülönfélébb konfliktusok karakterét, károkozását, feloldását mutatják. Kijelentő Istenünk, és Jézusunk konfliktusmenedzseléséről adnak békéltető igei vezetést ezek. A téma aktuálisát minden dimenzióban (hívő-személyes, gyülekezeti, családi, nagyközösségi, nemzeti, nemzetközi összefüggéseiben) jól mutatja, hogy a román stratégák, Romeo Popa bukaresti ortodox újszövetségi professzor (!) neve alatt roppant gyorsan, még a disszertáció előtt megjelentették azt az 500 oldalas kötetet, aminek a címe: Mindenkori konfliktusok Máté evangéliumában – A konfliktustörténelem exegetikai és szociálpszichológiai elemzése. A napjainkban egyre halmozódó személyes és közösségi, politikai és nemzetközi konfliktus miatt is legfőbb ideje a Biblia, a Kijelentés, a Kijelentő Isten konfliktusmenedzselő bibliai útmutatásait alaposan átgondolnunk és ahol lehet, etikai szabályozó erejét igénybe venni, alkalmazni.

A konfliktus szó eredete és tartalma

A konfliktus szó jelentése (a latin confligere szóból) „összecsapni, harcolni”, amikor személyek, szervezetek, társadalmi csoportok vagy államok céljai, érdekei vagy értékrendjei össze nem egyeztethetőek vagy annak tűnnek (csoportok közötti konfliktus). Megkülönböztetjük a konfliktus struktúráját, a konfliktust kísérő érzelmeket (pl. düh, gyűlölet), és a konkrét konfliktusviselkedést (pl. fizikai agresszió, el egészen a háborúkig).

Általános értelmezés szerint a konfliktus két vagy több fél közötti vita vagy összetűzés, akik különböző érdekeket vagy véleményeket képviselnek, és nem tudnak megegyezni. A konfliktusok különböző szinteken jelentkezhetnek, pl. államok, szervezetek, csoportok vagy egyének között. Békésen vagy erőszakosan is lefolyhatnak, és gyakran nagy érzelmi és pszichológiai terhet jelentenek a résztvevők számára. Különböző elméletek és megközelítések foglalkoznak a konfliktusok kialakulásával, eszkalációjával és megoldásával, pl. a konfliktuselmélet, a mediáció, a közvetítés vagy a konfliktus átalakítás.

Van megoldás, csak kitartóan keresni kell! – általános stratégiák

A bibliai, illetve általános pszichológiai, konfliktuskezelői gyakorlatok négy, öt lépést írnak le, amivel a konfliktusok élessége, durvasága enyhíthető és feldolgozásuk megindítható. Ez olyan stratégiákat és módszereket mutat, amelyekkel két vagy több fél közötti viták, félreértések vagy nézeteltérések reménységgel rendezhetők. A cél nem egyszerű, s kölcsönös türelmet, kitartást igényel a minden érintett számára többé-kevésbé elfogadható megoldás megtalálása és a konfliktus tartós lezárása érdekében. A konfliktusmegoldáshoz külső közvetítők, például mediátorok vagy békéltetők is bevonhatók, egyházi olvasatban lelkipásztorok, lelkigondozó szakemberek.

Minél inkább az történik, hogy a felek álláspontja megkeményedik és már nem képesek konstruktív kommunikációra egymással, annál inkább van szükség külső segítők bevonására.

A konfliktuskezelési módszerek mind a magánéletben (párkapcsolatok, barátságok), mind szélesebb körben is alkalmazhatók. Általánosságban 5 fontos tényező az, amellyel elébe lehet mennünk a konfliktusok kialakulásának, ön-, és egymást mérgező rögzülésének. Ezek:

1. a kommunikáció fenntartása: sokszor külső segítség nélkül is a beszélgetés segít! Rendszeresen folytassunk beszélgetést, és magyarázzuk el tervezett döntésekeinket a másiknak.

2. Az átláthatóság azért fontos, hogy a másik fél tisztában legyen hosszabb távú terveinkkel.

3. Az értékeléssel megmutatjuk partnerünknek, társunknak, gyermekünknek az értékeit, amiket becsülünk bennük. Ne fessük feketébbre a másikról bennünk élő képet, mint amilyen az a valóságban.

4. Próbáljuk közös részvétellel a konfliktushelyzet megoldásait keresni. Az így megnövelt döntési szabadság egyúttal a konfliktuskezelés eredményességét is növeli.

5. Keresztyénekként nélkülözhetetlen konfliktusmenedzselő módszer az ima. Akiért, amiért imádkozni tudok, azt még nem adtam fel. Ha meg nem tudok mit kezdeni egy helyzettel, akkor is megmarad a másikért mondott kitartó „távimádság” lehetősége: prima et ultima ratio – oratio – első és végső emberséges tettünk az ima.

Elgondolkodtató ó-, és újszövetségi konfliktusmenedzselő Igék

Példabeszédek 17,14: A viszály kezdete olyan, mint amikor megindul az árvíz, azért tartsd távol magad a perpatvartól, mielőtt kitör.

Példabeszédek 13,10: A kevélységből csak civódás lesz, de a tanács megfogadásában bölcsesség van.

1Mózes 13,8-9: Ne legyen viszály köztem és közted… hiszen rokonok vagyunk….Ha te balra tartasz, én jobbra megyek, ha te jobbra mégy, én balra térek.

Zsoltárok 11,4: Az Úr ott van szent templomában, lát a szemével, pillantása megvizsgálja az embereket.

Ezékiel 3,14: A Lélek fölemelt, és elragadott engem. Én pedig mentem keserűen, felindult lélekkel, de az Úr kemény kézzel tartott engem.

Józsué 1,8-9: Tartsd meg a Törvényt (a Biblia üzenetét), akkor sikerrel jársz utadon és boldogulsz. Légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr mindenütt, amerre csak jársz.

Máté 5,9: Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.

Efézus 4,26: Haragudhattok, de ne vétkezzetek, a nap ne menjen le haragotokkal!

Máté 26,52: Tedd vissza kardodat a helyére, mert akik kardot fognak, kard által vesznek el.

Máté 7,1-2: Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal fogtok megítéltetni, és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek majd.

Máté 7,3: Miért nézed a szálkát a testvéred szemében, a saját szemedben pedig még a gerendát sem veszed észre?

Konfliktusmenedzselésre hangoló imák

Uram, kérlek, segíts nekem, hogy konfliktusaimban ne test szerint, ne indulatból, hanem Szent Lelked által reagáljak!

Uram, kérlek, segíts nekem, hogy konfliktusaimban bölcsen, Igéd útmutatása szerint és Lelkeddel összhangban járjak el.

Uram, kérlek, segíts nekem, hogy egyéni, családi, nemzeti kultúrámban is kiálljak az igazság mellett. Engedd, hogy szeretettel mondjam ki az igazságot, ne sértő, hanem gyógyító szándékkal és céllal. Ámen.

(Folytatjuk)

Dr. Békefy Lajos/Felvidék.ma