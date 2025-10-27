A Honti Kulturális Napokra összpontosít a Honti Lapok októberi lapszáma

Megjelent az Ipolyság és környéke eseményeit összefoglaló Honti Lapok regionális havilap októberi lapszáma. Az alábbiakban a tartalomból válogattunk.

Szeptember közepén immár 43. alkalommal szervezték meg Honti Kulturális Napokat. Az egy héten át tartó eseményfolyam sokszínű programmal várta az érdeklődőket. Bővebb összefoglaló az októberi számban olvasható. Kopjafát állítottak az ipolysági vadászok a már elhunyt egykori tagok és jeles elődök tiszteletére. Átadták a város díjait, bejárták a leendő Bartók Béla Kulturális Központ területét, bemutatták Kapusta Krisztina Csend van… az ipolysági ortodox temetőben című kötetét. Az ipolysági születésű Fajčík Éva kiállítását nyitották meg a volt zsinagóga épületében. Keresték Ipolyság legerősebb emberét. Mindezen programok a Honti Kulturális Napok keretei között valósultak meg.

2026. január elsejével újra megnyílik az Ipolysági Városi Művelődési Központ. Október az idősek hónapja, a lap is tiszteleg a szépkorúak előtt. Tesmagon idén is megszervezték a Tökmagfesztivált. Nemzetközi konferencián mutatkozott be a Honti Múzeum.

A lap életjubileuma alkalmából köszönti Csáky Károly helytörténészt, néprajzost, a Honti Lapok külső munkatársát. Az ipolysági Musica Aurea Vegyeskar hatalmas sikert aratott a pécsi bordalfesztiválon.

Szeptember végén 51. alkalommal szervezték meg a Ipoly Kupa – Daučík Ferdinánd Emlékkupát, melyen három ország hat településének kilenc középiskolája mérettetett meg.

Az október lapszámból sem hiányozhatnak a helytörténeti írások. Csáky Károly néhány észrevételt közöl az első ipolysági ortodox rabbival kapcsolatban, Kiss László Cselka Nándor tudósításának jár utána Márianosztráról. Folytatódik továbbá az Örökmécses című helytörténeti kiadvány ismertetése. Végezetül lezárul az Élet a könyvek között – egy könyvtáros mesél sorozat.

Pásztor Péter/Felvidék.ma