Andrej Babiš tájékoztatta az államfőt a kormányalakítási tárgyalások állásáról

Az új cseh kormány megalakításáról folytatott tárgyalások állásáról tájékoztatta hétfőn Petr Pavel államfőt Andrej Babiš, a képviselőházi választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnöke.

Babiš a találkozó után közölte: az államfő várhatóan a nap folyamán dönt arról, hogy megbízza-e őt a kormányalakítási tárgyalásokkal. „Erről a köztársasági elnök ad tájékoztatást, mert ez az ő jogköre” – jelentette ki.

Csehországban ez egy hagyományos köztes lépés, mielőtt az államfő valakit kinevezne kormányfőnek, és hivatalos megbízatást adna neki a kormányalakításra. Erre általában az új parlament megalakulása és a korábbi kormány lemondása után kerül sor. Petr Pavel az új képviselőház alakuló ülését november 3-ra hívta össze. A sajtó valószínűsíti, hogy Pavel ezután kormányfőnek nevezi ki Andrej Babišt, és hivatalosan is megbízza az új kormány megalakításával.

Az október elején megtartott képviselőházi választásokat az ANO nyerte meg, és a 200 tagú testületben 80 képviselője lesz.

Kormánytöbbség kialakítására azonban az ANO-nak partnerekre van szüksége, ezért az mozgalom koalíciós tárgyalásokat folytat a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalommal és az Autósok párttal. A SPD-nek 15, az autósoknak pedig 13 képviselője van, ami kis többséget (108 képviselő) biztosítana az új kormánynak a parlamenti alsóházban.

Andrej Babiš közölte az elnökkel, hogy a kormányprogramnak már mintegy 95 százalékában megegyezett a három párt, és a dokumentumot a pártok vezetői várhatóan szerdán véglegesítik, ezt követően átadják az államfőnek.

A három párt ezután dönt a kormányzati posztok, tehát a minisztériumok konkrét vezetőiről. Már korábban megállapodtak arról, hogy az új, 16 tagú kormány élén Andrej Babiš állna, az ANO nyolc, az Autósok négy, az SPD pedig három tárcát vezetne, s ez utóbbi adná a képviselőház elnökét is.

MTI/Felvidék.ma