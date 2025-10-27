Jókai Mór különleges világába kalauzol az M5-ön látható új sorozat

A Jókai 200 emlékévhez kapcsolódva új sorozat indul november 3-tól a közmédia kulturális csatornáján. Az M5-ön látható új műsor Jókai – a legmagyarabb író címmel, 20 részen keresztül kalauzolja a nézőt az író életének és műveinek különleges világába.

Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából emlékévvé nyilvánított 2025-ös esztendőben a közmédia az év során már több műsorral és közösségi aktivitással tisztelgett az irodalmi géniusz öröksége előtt, bemutatva életművét és szellemi hagyatékát. Az emlékévhez kapcsolódik az M5-ön induló új sorozat is, amely november 3-tól minden hétköznap látható.

A Jókai – a legmagyarabb író című, húszrészes műsor filmes sétáin keresztül megismerhetjük gyerekkorának meghatározó szereplőit, akik később regényeinek hőseivé váltak. A rövid epizódokból álló széria része a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány fenntartásában működő Kertész Imre Intézet egész éves programsorozatának.

A november 3-tól látható epizódokból kiderül, hogy miért rajongott szenvedélyesen a természettudományokért, miért nősült kétszer is – mindkétszer botrányok közepette –, hogyan lett a legbátrabb forradalmárok egyike, majd miként békült ki a Habsburgokkal.

Vajon hitt a szellemekben? Jó politikus volt? És miért rajongtak érte korának író-sztárjai és Európa koronás fői egyaránt? Jókai és a spiritualitás című epizódból például egyebek között kiderül, írt-e Jókai a halottidézésről regényeiben, és mi köze az írónak a kor egyik leghíresebb asztaltáncoltató társaságához.

A sorozat nem csupán életművet mutat be, hanem feltárja azt a Jókai-varázslatot, amely több mint egy évszázaddal később is hat az olvasóra.

Jókai – a legmagyarabb – premier: november 3-án 20 órakor az M5-ön. Az epizódok hétfőtől péntekig minden hétköznap láthatók és az adás után megtekinthetők a Médiaklikk.hu oldalon is.

Felvidék.ma