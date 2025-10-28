Közigazgatási reform – a Magyar Szövetség javaslatai sem maradhatnak ki

Nagy önkormányzati reform előtt áll Szlovákia – a parlament elé kerülő első javaslatot a Szlovákiai Városok és Falvak Szövetsége (ZMOS), a Szlovákiai Városok Uniója (ÚMS) és a Megyei Önkormányzatok Szövetsége (SK8) dolgozza ki, amit még év vége előtt mutatnak be – adtuk hírül ma.

Az elmúlt hetekben a Magyar Szövetség képviselete már találkozott a ZMOS elnökével, tegnap pedig a Szlovákiai Városok Uniója (ÚMS) elnökével, Richard Rybníčekkel is, hogy ismertesse a magyar párt közigazgatási reformmal kapcsolatos elképzeléseit.

Gubík László megkeresésünkre elmondta, három témát jártak körül az ÚMS elnökével, ami végül is a decentralizáció és regionalizmus szavakkal fogható össze. „Richard Rybníček, Trencsén város polgármestereként nagy pártfogója a decentralizációnak és regionalizmusnak már évek óta. Ha a politikai pártokat nézzük, akkor ebben a Magyar Szövetség a legkonstruktívabb partner, pártszinten is érdekelt az ilyen reformokban, gondolkodásban” – magyarázta Gubík, hozzátéve, hogy a közigazgatás természetes régiókhoz való igazítása szervezetten csak a Magyar Szövetségben van jelen. A találkozón arról is beszéltek, hogyan lehetne olyan fórumokat, szakmai értekezleteket teremteni, ahol bemutatható lenne mind a gazdasági, politikai, mind a jogi előnyei annak, hogy a természetes régiókhoz igazítsák Szlovákia közigazgatási berendezkedését. Megjegyezte, a jelenlegi rendszert művileg hozták létre, figyelmen kívül hagyva a történelmi adottságokat, a természetes régiókat.

A Magyar Szövetség országos elnöke kérdésünkre elmondta, ennek a témának a kibontása kapcsán gyakran éri a magyar pártot az autonómia vádja, konkrétan, hogy déli megyéket akar a párt kialakítani. „Az a helyzet azonban, hogy a regionális kötődés nemcsak egy magyar embernek fontos, hanem az ott élő szlovák embernek is. Ez teljesen evidens” – vélekedett Gubík, csak szerinte a téma nincs a közgondolkodás előterében, egyszerűen nem beszélnek róla annyit. Megjegyezte, egyébként is jellemző a szlovák politikára, hogy jogállási kérdésekben nincs igény a korrekcióra. A közigazgatási reform politikai és jogi vetületén túl a találkozón Őry Péter alelnökkel még kiemelték a reform gazdasági oldalát is, hogy a helyben kitermelt adók helyben maradjanak.

A találkozót értékelve a pártelnök kijelentette, a Magyar Szövetség és a Szlovákiai Városok Uniója elképzelései sok mindenben találkoztak. A szervezet elnökét arról is tájékoztatták, hogy a magyar párt 13 pontos programjában is szerepel a természetes régiókon alapuló közigazgatási beosztás. Gubík hangsúlyozta, most az a legfontosabb, hogy az önkormányzatokat képviselő szervezetek javaslatából a Magyar Szövetség elképzelései se maradjanak ki – azé a pártté, amelyik helyi és megyei szinten a legtöbb választott képviselővel rendelkezik, az egyik legerősebb párt Szlovákiában.

Szalai Erika/Felvidék.ma