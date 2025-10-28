Home Művelő Külhoni magyar kisebbség képzőművészeti alkotói állítanak ki Budapesten
Külhoni magyar kisebbség képzőművészeti alkotói állítanak ki Budapesten

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Dormán Farkas, Czuczor Laura, Ruszin Noémi, Dr. Kiss Péter, Szlávik Bernadett, Zsigrai Eszter, Siklózsdi Fruzsina Erzsébet (Fotó: Magyarság Háza Galéria)

Október 27-én megnyílt a Magyarság Háza Galériában Budapesten a külhoni magyar kisebbség képzőművészeti alkotói kiállítás, ahol Erdélyből, Szlovákiából, Szerbiából és Kárpátaljáról szerveződtek össze fiatal alkotók. Szlovákiát Mazán Anikó, Szlávik Bernadett, Berkes Csilla, Czuczor Laura és Zsigrai Eszter képviselik.

A kiállítást dr. Kiss Péter, a Magyarság Háza ügyvezetője nyitotta meg, majd Czuczor Laura felvidéki képzőművész, és Ruszin Noémi kárpátaljai festőművész mondtak beszédet.

A tizenhat külhoni kortárs magyar művész által, különböző eljárással készített művek egy intermediális, szemle jellegű körképet rajzolnak fel a határon túli régiók jelenkori művészetéről. A jövő nemzedéke ér össze a műtárgyakon keresztül: Bálint Norbert László, Berkes Csilla, Czuczor Laura, Farkas Dormán, Kovač Botond, Mazán Anikó, Májai Adrienn, Miholcsa Dávid, Monyov Glória, Mucsi-Somorai Renáta, Ruszin Noémi, Siklódi Fruzsina Erzsébet, Szlávik Bernadett, Şomfălean Dániel, Újházi Adrienn, Zsigrai Eszter alkotásai egymás mellé kerülve különleges montázzsá válnak a tárlat során.

Zsigrai Eszter: Egy folyó vizének története című munkasorozatom, ami a Duna Esztergomtól Visegrádig nyúló ívét stilizáltan jelenik meg. Maga a víz foglalkoztatott, mely egyszerre határvonala két országnak, szétválaszt, de össze is köti a két oldalt és az ott élő embereket. A különbözőségeket és hasonlóságokat színek-, formák- és anyaghasználatában reprezentáltam. Egy álomszerű iszapos vízgyűrű keretbe helyeztem ezen ideális képet, amiben két ország egy jellegzetes híddal áthidalja minden fajta különbözőségeket. Amolyan vágyálom az összefogásra!

A halál nyomai I-II.

Valami véget ér, de a halott anyagból új élet fakad. Ami az egyik élőlény számára a vég, az a másiknak a kezdet. Zsigrai Eszter munkái emléket állítanak az elpusztult élőlényeknek: kiemeli őket megszokott közegükből, újra életre kelti őket, ezáltal láthatóvá válnak az egykori szenvedések, betegségek nyomai is. Az alkotás nemcsak szándék kérdése, hanem együttműködés az anyaggal is – ahol a véletlen alkotótárssá válik.

Az alkalmazott technikák – fitogram, lumenprint, préselt és szárított növények (diófalevél) – a természet mulandóságát és megújulását egyszerre idézik meg, miközben finom egyensúlyt teremtenek élet és halál, elmúlás és újjászületés között.

Czuczor Laura: Realm of Forgotten Embodiments

A sorozat az ember és a természet ősi, intim kapcsolatát vizsgálja, valamint annak elvesztését a modern hiper-individualizmus és rendszerszintű elidegenedés kontextusában. A kerámia objektumok generációs és testi emlékezetből merítenek, és az intuíció hordozóiként működnek. Mesélnek törésről és gyógyulásról, vágyról, jelenlétről és hiányról. Formáik anyagi metaforái az átalakulásnak: egyesek önmagukba zárulnak, mások nyitva maradnak – felfüggesztett, befejezetlen állapotban.

Ez a kontraszt – a szilárdság és törékenység váltakozása – az élet ciklikus természetét hivatott idézni: születést, veszteséget és megújulást, olyan ritmust, amely a természeti rendszerek mellett a női testbe is mélyen beágyazott. A tárgyak az élet, a bomlás és az újjászületés pillanatait rögzítik, visszhangozva a természet és a belső érzelmi világ változó ritmusát. Köztes formáik az identitás, emlékezet és sebezhetőség terepei, ahol a szakadás mellett mindig ott van a vissza-forrás lehetősége is.

A megnyitó egy pillanatképe (Fotó: Magyarság Háza Galéria)

Berkes Csilla: Szputnyik

A Naphoz közel sodródott szonda, amelynek ablakában tükröződve megpillanthatjuk csillagunk pusztító közelségbe került izzó felszínét. Ez az a vidék, ahol az éltető fény a legedzettebb anyagot is felemészti, és megmutatja korlátainkat a világmindenségben.

Mazán Anikó nyári munkája, a Falcastrum egy anyagilag és jelentésében is rétegzett installáció, amely „az emberi uralom gesztusát és a természet iránti lírai érzékenységet” sűríti egyetlen tárgyba. A cím – „bokorkasza” – egyszerre idéz „archaikus agrártörténetet és technikai erőszakot”. Az installáció bálványfából készült, amely „invazívként megbélyegzett”, mégis makacsul túlél. A festőbodzából készült fapác az ellentétek találkozását jelképezi: „a festés nem díszítés, hanem átírás – egy test bebalzsamozása, szertartásos megtisztítása”. Mazán egy külön performansszal is készül, amelyről egyelőre nem árult el részleteket.

Szlávik Bernadett PASTA című munkája a mindennapi ételkészítés rituális, lassú gesztusait emeli művészi szintre. A szálcsiszolt mintájú öntött formák „kézi odafigyelést igényelnek”, és az eszközöket a használat és a tapasztalat határán egyensúlyozzák. A tárgyak a kézművesség és a performatív műtárgy között helyezkednek el, az „ételkészítés lassú és tudatos rituáléjává” alakítva a hétköznapot.

„Ami igazán összefog minket az a külhoni magyarságunk, ez a kiállítás e téma köré szerveződött, és kerestek meg minket. Mint láthatjátok nagyon sokfélék vagyunk, mindenki máshol lakik és máshonnan származik (Erdély, Szerbia, Szlovákia és Ukrajna), de ami összeköt minket az a kisebbségi érzés, amibe beleszülettünk, és mindig velünk marad.” – nyilatkozta Zsigrai Eszter.

A tárlat 2026. április 30-ig látogatható.

Nyitvatartás:
2025. október 27. – 2026. április 30.
Hétfő: 15:00-18:00
Kedd: 15:00-18:00
Szerda: 15:00-18:00
Csütörtök: 15:00-18:00
A kiállítás pénteken, szombaton és vasárnap előzetesen egyeztetett időpontokban látogatható. A szervezők kérik, hogy a nyitvatartási időn kívüli látogatási igényüket az info@magyarsaghaza.net e-mail címen jelezzék!
Helyszín: Magyarság Háza Galéria – 1051 Budapest, Nádor utca 17.
Sajtóközlemény/Felvidék.ma
