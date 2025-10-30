A diákokat nem csupán nézőként, hanem aktív résztvevőként kapcsolják be a kulturális folyamatokba

A Déryné Program keretében működő KultUp alprogram a színházművészet és a pedagógia határterületén hoz létre élményalapú foglalkozásokat középiskolások számára. A Rákóczi Szövetség közreműködésével a felvidéki középiskolákba is eljut a program.

A program célja, hogy a diákok ne csupán nézőként, hanem aktív résztvevőként kapcsolódjanak be a kulturális folyamatokba.

„A KultUp a Déryné Program egyik alprogramja, és idén már a Határtalan Program keretében is működik, így Felvidékre, Vajdaságba és Erdélybe is eljutunk. Rimaszombatba most három produkcióval érkeztünk: az Epika Társulat Tóték című tantermi előadásával, Kálócz László improvizációs workshopjával, valamint Fekete János ‘Jamal’ beatbox-előadásával” – nyilatkozta a Felvidék.má-nak Pomlényi Attila, a Déryné Program oktatási referense, a Magyar Drámapedagógiai Társaság társelnöke.

Fekete János ‘Jamal’ a közösségi oldalon úgy nyilatkozott, hogy rendkívül jó közösséggel találkozott Rimaszombatban, s hogy „ilyen jót rég nevetett”, mint itt.

A programot a Rákóczi Szövetség Gömörben Polgári Társulás ajánlására a Rákóczi Szövetség középiskolai szervezete a Rimaszombati Mezőgazdasági- és Élelmiszeripari Szakközépiskolában fogadta be.

A témanapok mindig az adott iskola lehetőségeihez igazodnak. A Déryné Program újabb izgalmas kezdeményezése a KultUp, országjáró művészeti és élménypedagógiai programként működik a középiskolákban.

A KultUp elsősorban a 14–18 éves korosztályt szólítja meg, és olyan iskolákba is eljuttatja a művészetet, ahol a diákok mindennapjai kevésbé kapcsolódnak a kulturális élethez. A program keretében egész napos témanapok, interaktív műhelyek és rendhagyó irodalom- vagy drámaórák valósulnak meg, amelyeken a tanulók játszanak, gondolkodnak, alkotnak és együttműködnek.

„Százféle programelem közül válogatunk, hiszen minden intézmény más: más a létszám, mások a terek. Vannak előadások, amelyek egyetlen osztálynak, mások akár több száz diáknak is szólnak. Fontos, hogy mindenki találjon valamit, ami megszólítja.”

Mint megtudtuk, a foglalkozások sokszínűsége abban rejlik, hogy a színházi műfajokon túl a mozgás, a zene, a dráma és a versírás is helyet kap bennük. „A diákok eleinte kicsit tartózkodók, hiszen itt nem a tananyagot mondjuk el, hanem interakcióra hívjuk őket. Ahogy halad a nap, egyre inkább feloldódnak, és a végére mindenki megtalálja a maga élményét. Nem csodát teszünk öt óra alatt, de elhintünk néhány szikrát – a tudatos tartalomfogyasztásban, a közösségi dinamika megélésében, vagy akár a színház és az irodalom megszerettetésében” – mondta Pomlényi Attila, hozzátette:

„Mi csak játéklehetőséget adunk — az élményt a diákok maguk hozzák létre.”

A KultUp 2023-ban indult el Magyarországon, és azóta mintegy kétszáz témanapot valósított meg. A határon túli iskolákat célzó Határtalan Programban idén már a huszonötödik intézményhez érkezett el. A programban mintegy 30–40 stabil partnertársulat vesz részt, akik évről évre közösen építik tovább a hálózatot.

A Déryné Program ezzel a kezdeményezéssel Rimaszombatban, a Mezőgazdasági- és Élelmiszeripari Szakközépiskolában megerősítette küldetését.

Hidat épített a kultúra és a fiatalok között.

A KultUp nem nézőket, hanem résztvevőket nevel – olyan fiatalokat, akik nemcsak fogyasztói, hanem értő és érző alakítói is lesznek a magyar kulturális életnek.

HE/Felvidék.ma