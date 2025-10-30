A Leo Express egy év alatt csaknem 2,8 millió utast szállított a Pozsony–Komárom vasútvonalon

A Leo Express vasúttársaság az elmúlt évben összesen 2,81 millió utast szállított a Pozsony és Komárom közötti vonalon – derül ki a vállalat mai közleményéből. A társaság 12 hónap alatt 26 800 járatot indított a szakaszon, és már elérhető az új, jövő évi menetrend is – tájékoztatta a nyilvánosságot Emil Sedlařík, a Leo Express szóvivője.

„A menetrendet olyan formában tartottuk meg, ahogyan azt az utasok már megszokták. Néhány kiválasztott járat esetében csupán néhány perces eltolódások történtek az indulási időkben, emellett bekerült a megállók közé a Pozsony–Vereknye állomás is, amelyet eddig nem szolgáltunk ki” – ismertette Sedlařík.

A szóvivő hozzátette, hogy

a vasúttársaság a Pozsony–Komárom vonalon az elmúlt évben több mint 1,5 millió vonatkilométert teljesített, miközben a járatok pontossága meghaladta a 90 százalékot.

Sedlařík egyúttal új vasútvonal elindítását is bejelentette: 2026. április 30-tól a Leo Express közvetlen Pozsony–Prága járatokat indít. A vonatok a következő útvonalon közlekednek majd: Prága – Přerov – Hulín – Otrokovice – Staré Město u Uherského Hradišťa – Hodonín – Břeclav – Pozsony.

A tervek szerint naponta két oda-vissza járat áll majd az utasok rendelkezésére, közülük az egyik vonatpár a Pozsony–Ligetfalu állomásról indul és oda is tér vissza.

