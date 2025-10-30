A nővérek jövőre havi 250 euró juttatást kapnának a fizetésük mellé

Az intézményi egészségügyi ellátásban dolgozó nővérek és szülésznők jövőre havi 250 euró juttatást kapnának. Ez derül ki Kamil Šaško (Hlas-SD) egészségügyi miniszter és a Nővérek és Szülésznők Szakszervezeti Szövetségének (OZ SaPA) képviselőinek csütörtöki közös tárgyalását követő nyilatkozatból. A tárgyaláson a nővérek és szülésznők helyzetének stabilizálásával foglalkoztak.

„Az egészségügyi miniszter garantálja, hogy 2026-ban az ápolók és a szülésznők havi 250 euróval többet kapnak a fizetésükön felül. A további feltételekről intenzív tárgyalásokat fogunk folytatni, bemutattuk az egyes pontokban szereplő elvárásainkat” – nyilatkozta Monika Kavecká, a szakszervezet elnöke.

A szakszervezeti tagok a csütörtöki találkozón ismertették egyes követeléseiket a miniszterrel. Például a nővérek és szülésznők a gyakorlatban eltöltött többéves tapasztalataik után is béremelést követelnek.

Šaško ugyanakkor rámutatott, hogy a megvitatott intézkedéseket már bizonyos mértékben figyelembe vették az egészségügyi humánerőforrás-fejlesztési stratégiában is. Bejelentette, hogy a nővérek szakszervezeteivel is együtt fognak dolgozni ezen.

„Az eredmény egy újabb konkrét terv lesz, amely stabilizációs mechanizmusokról is szól, hogy megtartsuk a nővéreket, de új nővéreket is vonzzunk a rendszerbe”

– mondta.

Kavecká egyúttal felhívta a figyelmet a kórházakban tapasztalható ápolónőhiányra. Szerinte a probléma elsősorban az alacsony fizetésükben rejlik. A helyzetet jelenleg még riasztóbbnak tartja. Rámutatott, hogy a stabilizációs hozzájárulásra vonatkozó kötelezettségvállalási időszak hamarosan lejár.

Egyúttal tájékoztatta a tárcavezetőt, úgy értesültek, hogy sok nővér ebből kifolyólag az év végével fontolgatja távozását. A szakszervezet elnöke szerint ezért is született megállapodás a 250 eurós juttatás kifizetéséről már a következő évben.

SZE/Felvidék.ma/TASR