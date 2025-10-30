Czibor Zoltánról szeretnék elnevezni az épülő komáromi stadiont

A 17 komáromi civil szervezetet tömörítő KOMCE egyesület írásos javaslattal fordult Komárom város képviselő-testületéhez, amelyben azt kérik, hogy a városban épülő új labdarúgó-stadiont hivatalosan Czibor Zoltánról nevezzék el.

Mihács Szilvia, az egyesület egyik tagszervezete képviselőjeként lapunknak elmondta, ismét adódott Komárom városában egy közös ügy, amiben a többi társszervezettel együttesen lépnek fel. „Javaslattal fordultunk Észak- Komárom önkormányzata felé, fontolják meg, hogy az új stadion a Czibor Zoltán Stadion nevet kapja. Úgy gondoljuk, hogy így méltó emléket állítanánk egy, Komáromhoz szorosan kötődő, kiemelkedő tehetségű, nemzetközileg is elismert sikeres személyiségnek, Czibor Zoltánnak” – nyilatkozta.

Az elmúlt napokban elkészítették a beadványt, amit a tagszervezetek többsége aláírásával is ellátott, majd iktatták a városi hivatalban. Várhatóan a soron következő testületi ülésen már dönthetnek róla a képviselők. A komáromi civilek javaslatukban úgy fogalmaztak, Czibor Zoltán szorosan kötődött Komáromhoz – gyermek- és ifjúkorát Dél- Komáromban töltötte, ahol tizenhárom évesen a Komáromi AC csapatában kezdte futballpályafutását. „Személye és öröksége az egész történelmi Komárom közösségéhez kötődik, így méltó módon jelképezheti a két város közös sport- és kulturális hagyományait” – írták.

Dél-Komárom már eddig is több helyen őrzi emlékét: emléktábla, emlékkiállítás a Klapka- múzeumban, szobor és helyi rendezvények (emléktornák, emlékév) erősítik a közösségi emlékezést. A stadion elnevezése Czibor Zoltánról Észak-Komáromban összekapcsolná a várost sport- és kulturális emlékhelyeivel, és tovább erősítené az összetartozás érzését – vélik.

Véleményük szerint az olimpiai bajnok és világbajnoki ezüstérmes magyar labdarúgó, az Aranycsapat tagja olyan helyi példakép, aki motiválhatja a fiatalokat. „Czibor pályafutása a sportszerűség, kitartás és tehetség helyi szimbóluma lett” – nyomatékosították. Továbbá arra is felhívják a figyelmet, hogy a Czibor Zoltán Stadion elnevezés országos és határokon túli ismertséggel is bírhat, ami hozzájárulhat a város hírnevének öregbítéséhez.

A beadványban kitérnek arra is, tisztában vannak vele, hogy Dél-Komáromban már egy sporttelep viseli a labdarúgó nevét, az Észak-Komáromban épülő új stadion azonban jóval nagyobb, országos jelentőségű sportlétesítmény, amely a nemzetközi sportélet egyik központja lehet. „A stadion elnevezése nem ismétlés, hanem a tiszteletadás kiterjesztése: a két Komárom közös történelmi és sportörökségét jelképezi, és a Duna két partján egymást erősítve őrizné egy közös példakép emlékét az Összetartozás Városában” – érvelnek. Az ötletet egyébként támogatják a dél-komáromi civilek is.

A komáromi labdarúgóklub az egyik legrégebbi a mai Szlovákia területén. A Komáromi Football Club 1900-ban alakult Komáromban és 1902-ben vette fel a jelenlegi nevét és határozták meg a klub színeit, ami azóta is lila-fehér. A futballpályája felújítására a magyar kormány még 2017-ben közel 6 millió euró támogatást nyújtott, amiből a sportlétesítmény új, fűtött, füves pályát kapott, de egy műfüves pálya is kialakításra kerül. A felújítás során eltávolították a futballpályát körülölelő földsáncot, illetve megújultak a meglévő öltözők és a lelátó, továbbá új lelátó is épült. A stadion befejezésének időpontja már évek óta tolódik.

