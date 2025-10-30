Magyarul is tájékoztatni fogják az időseket, hogy megvédjék őket a csalóktól

A belügyminisztérium, a Szlovák Nemzeti Tanács és más állami és közigazgatási szervek, önkormányzatok, a magánszektor, egyesületek, a média és a nem kormányzati szektor képviselői együttműködést vállaltak az idősek csalások elleni védelmében. Ezen intézmények és szervezetek képviselői csütörtökön közös nyilatkozatot írtak alá a belügyminisztérium székhelyén.

„A nyilatkozat aláírása egyértelműen jelzi, hogy készek vagyunk harcolni minden csaló ellen, aki úgy döntött, hogy kirabolja időseinket” – mondta Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) belügyminiszter. Rámutatott, hogy ebben az évben a rendőrség több mint 380, idősek megkárosítására irányuló kísérletet regisztrált. Ezeknek csaknem a fele valósult meg és a teljes kár összege megközelítőleg 1,6 millió euró.

A parlament elnöke, Richard Raši (Hlas-SD) szerint a Szlovák Nemzeti Tanács három alapvető tevékenységével járul hozzá ehhez a projekthez. „Bármilyen jogszabályi módosítás, amely szükséges idős polgáraink védelméhez, prioritásként kerül a parlament napirendjére” – jelentette ki. Hozzátette, a parlament apparátusa segítséget nyújt az idős polgárok csalások elleni védelmét szolgáló jogszabályok európai országok között összehasonlításában, valamint aktívan részt vesz a megelőző intézkedésekben.

Erik Tomáš (Hlas-SD) munka, szociális és családügyi miniszter arról beszélt, hogy készen állnak további lépésekre. A Szlovák Nemzeti Bank alelnöke, Dušan Keketi több program megvalósítására hívta fel a figyelmet, amelyek célja a csalások számának csökkentése. Jozef Božik, a Szlovákiai Városok és Falvak Szövetségének elnöke üdvözli a közös fellépést az idősek védelmében azokkal szemben, akik ártani akarnak nekik. Michal Kotian, a Szlovákiai Nyugdíjasok Szövetségének elnöke szerint a nyilatkozat segíthet megelőzni az idősek kirablását. Az aláírók között ott volt Forró Krisztián, a közel ötezer tagot tömörítő Megbecsültek Társaságának elnöke. Mint fogalmazott, a Megbecsültek Társasága – az idősek életét segítő és védő polgári társulás – aktívan részt vesz abban, hogy a magyar nyelvű lakosság is hiteles, közérthető tájékoztatást kapjon a csalók részéről rájuk leselkedő veszélyekről és a megelőzés lehetőségeiről.

Forró Krisztián hozzátette: meggyőződésük, hogy a tájékoztatás az egyik legjobb védelem. Ezért közösen dolgoznak azon, hogy a szépkorúak ne váljanak se telefonos, se személyesen elkövetett, se online csalások áldozatává. A főként Dél-Szlovákiában működő társulás most abban segít, hogy a szépkorúak biztonságával kapcsolatos fontos információk anyanyelven is eljussanak at érintettekhez.

SZE/Felvidék.ma/TASR