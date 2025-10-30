Tematikus filmek és műsorok mindenszentek és halottak napján a közmédia csatornáin

November első napjaiban a közmédia csatornái az elmúlásra, a gyászra, az emlékezésre és a lelki megnyugvásra hangolnak. Játék- és dokumentumfilmek, zeneművek, mesék és rádióműsorok segítik a nézőket és hallgatókat abban, hogy méltó módon idézhessék fel eltávozott szeretteiket és lelki erőt meríthessenek az emlékezésből.

Kossuth Rádió

Elmélyülésre hívja hallgatóit hétvégén a Kossuth Rádió is: műsoraiban a hit, a veszteség feldolgozása és a szeretetteljes emlékezés áll a középpontban. Október 30-án a Vendég a háznál című műsorban egy félárván maradt gyermek vall arról, hogyan lehet feldolgozni a veszteséget. November 1-jén a Hajnal-táj című műsorban, Bozsik gazda rovatában az emlékezés és a szeretet virágairól esik szó. 9 óra után kezdődő Erőt meríteni a halálból… azt vizsgálja, miként válhat a gyász a családi összefogás és az újrakezdés forrásává. 10 órakor római katolikus szentmisét közvetít a rádió, majd az Országjáró a Fiumei úti sírkertbe kalauzolja a hallgatókat. 13:30-tól a Szentek legyetek! a halálfélelem legyőzéséről és a szentek példájáról szól, 14:05-től pedig a zalai halotti szokásokat ismerhetik meg. 19 órától az Örökzöld a fiatalon elhunyt popikonokra emlékezik, a nap zárásaként a Vers napról napra rovatban Reményik Sándor: Szemben az örökmécsessel című költeménye hangzik el.

November 2-án idén elhunyt nagyjaink – köztük Keleti Ágnes, Sajdik Ferenc, Tolnai Ottó, Békés Itala és Mécs Károly – archív gondolatai hallhatók. A Hajnal-tájban egy néprajzkutató beszél a halottbúcsúztatás egyházi és népi hagyományairól, majd a Séta a pozsonyi Kecskekapu utcai evangélikus temetőben című összeállítás következik. 10 órakor református istentisztelet hallható, délután pedig a Családok, történetek című műsor egy pécsi gyászterapeutát mutat be, aki saját veszteségeiből merítve segít másokon. A Nagyítás a szegedi Belvárosi temetőben barangol, 15:30 után pedig a Kívánságkosár – Dalban mondják el című különkiadásban a hallgatók kedvenc emlékező dalai csendülnek fel. Az estét Tompa Mihály: Halottak emlékezete című verse zárja Papp János, Aase -díjas színművész előadásában.

Duna

November 1-jén 19:35-kor a Notting Hill-i cukrászda keserédes történetét, majd 21:05-kor Az angol beteg című filmklasszikust láthatják a csatornán. Másnap, november 2-án 11 órától a budapesti Szent István Bazilikából közvetítenek római katolikus szentmisét, majd 19:35-kor a Szabó Magda regényéből készült Pilátus című dráma következik. Az estét 22:45-kor a Marvin szobája zárja, Meryl Streep és a közelmúltban elhunyt Diane Keaton felejthetetlen alakításával.

M5 kulturális csatorna

November 1-jén 8:05-kor A Házsongárd arcai című dokumentumfilm vezeti be a tematikus napot, majd 10:50-től az M5 História Mátyás király halálát dolgozza fel. 22:40-től a MÜPART sorozatban Wolf Péter Sommerreise & A Reckless Requiem című műve hangzik el. November 2-án 6 órától Hagyaték – Út a túlsó partra – Elmúlás a magyar hagyományban, 8 órától pedig Kolompok nyelvén – Gyékénykoporsó című film lesz látható. 21:35-kor a Magyar Rádió Szimfonikusainak 2025-ös koncertjén Verdi Requiem című remekművét tekinthetik meg. A csatorna mindkét napon várja nézőit A halál története – Európai temetők című sorozat epizódjaival is.

M2 Gyerekcsatorna

Az Ünneplőben sorozat mindenszentek és halottak napja jelentőségét mutatja be a gyerekek számára. A történetben egy család nagyapjuk kézzel írt recepteskönyve alapján készít süteményt, így emlékezve rá. A meghitt epizód az emlékek erejéről és a szeretetteljes közös pillanatok fontosságáról szól.

További tematikus rádióadások

Mindenszentek napján Korcsog Laura olvassa fel Vadadi Adrienn Levél az angyalokhoz című meséjét a Csukás Meserádióban, november 2-án pedig Nádas György előadásában hallható Lázár Ervin Nagyapa meg a csillagok című története az Esti mese – Csillagok esti mesefényben műsorban. A Szakcsi Rádióban november 2-án Gyász a jazz nyelvén címmel Vukán György Last Message emlékkoncertje hallható, november 4-én 19 órakor pedig Andrew Lloyd Webber Requiem című műve csendül fel. A Bartók, Petőfi és Dankó Rádió is tematikus összeállításokkal és az emlékezéshez méltó, elmélyülést segítő zenékkel kíséri hallgatóit ezekben a napokban.

A részletes műsorkínálat elérhető a Médiaklikk Műsorújság felületén.

MTVA/Felvidék.ma