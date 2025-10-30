Tényellenőrzik a cseh és a szlovák történelmmel kapcsolatos félrevezető információkat

A Post Bellum civil szervezet új projektet indít Támadások az emlékezet ellen (Útoky na pamäť ) címmel, amelynek célja a történelmi tényekkel kapcsolatos félrevezető információk és azok átírására irányuló kísérletek cáfolata. „Ez a fajta félrevezető tartalom egyre gyakrabban fordul elő a szlovák és cseh médiában és a politikai életben” – figyelmeztetett a Post Bellum.

Adatelemzés alapján március végéig a Szlovákiában és Csehországban gyakran előforduló téves történelmi információkkal foglalkoznak, tényellenőrzik azokat (fact-check).

„A közös emlékezet védelme befektetés a jövőbe”

– hangsúlyozta a civil szervezet.

A projektet az Európai Média- és Információs Alap (European Media and Information Fund, EMIF) támogatta, amelyet a Calouste Gulbenkian Alapítvány kezel.

SZE/Felvidék.ma/Teraz.sk