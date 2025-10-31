A háború blokkolja az európai gazdaságot – jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Orbán Viktor azt mondta: ha a pénz fegyverekre megy, ha a pénz Ukrajnába megy, ha az van, amit most csinálnak az európaiak, akkor nem is tud lendületet venni az európai gazdaság. Vagy legfeljebb hitelből, ami rendkívül veszélyes – mutatott rá.

Ezért a béke, a tűzszünet a magyar családok legfontosabb gazdasági érdeke

– hangsúlyozta a kormányfő.

Washingtonban megtörténik az amerikai–magyar kapcsolatok teljes áttekintése

Orbán Viktor nagy delegációval utazik a november 7-i találkozójára Donald Trump amerikai elnökkel Washingtonba, ahol a tervek szerint teljes áttekintése, „ráncfelvarrása” történik majd az amerikai–magyar kapcsolatoknak.

Orbán Viktor kiemelte: gazdasági vezetők, több miniszter, fontos állami szervek vezetői és nemzetbiztonsági főtanácsadó is részt vesz majd a találkozón.

A legmagasabb szintű tárgyalás egyik fontos eleme a béke lesz.

Ugyanakkor a két ország gazdasági ügyekről is tárgyal már hosszú hónapok óta, így a tervek szerint egy amerikai–magyar gazdasági együttműködési csomagot is „tető alá” tudnak hozni – mondta.

Megjegyezte, hogy miközben az amerikaiak éppen hazaviszik a cégeiket a világ számos pontjáról, aközben Magyarországra egymás után érkeznek amerikai befektetések. Ezeket „nem a szél fújja be”, hanem megegyezés alapján jönnek ide, és a mostani gazdasági együttműködési csomagban is vannak „kéréseink és javaslataink” újabb amerikai befektetésekre, amelyek Magyarországra jönnének.

Orbán Viktor jelezte: ennek előfeltétele, hogy rendezzék az energia kérdését, mert ahhoz, hogy egy befektető hosszú távú beruházásról dönthessen, látnia kell a termelés egyik fontos költségének, az energia árának az alakulását.

„Meg kell győznöm az amerikaiakat” arról, hogy Magyarország egy „bezárt ország”, nincs tengerünk, ezért mi ki vagyunk szolgáltatva azoknak a szállítási útvonalaknak, amelyeken keresztül érkezhet energia Magyarországra, és ezek leginkább csővezetékek – jelezte.

Aki Ukrajnát támogatja, az a háborút támogatja – mondta Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő kifejtette:

miután a háborúhoz pénz, pénz és pénz kell, aki Ukrajnát és egyúttal a háborút támogatja, az egyben adóemelést, a nemzeti kormányoktól történő pénzelvonást támogat, mert Brüsszelnek nincs pénze.

Kiemelte: aki békét akar, az békét csinál, de ma a nagyhatalmak közül csak az Amerikai Egyesült Államok akar békét.

Ma az amerikai elnök békekísérleteinek legfontosabb akadálya az európai országok azon csoportja, amely magát úgy hívja, hogy a hajlandók koalíciója. Hajlandók másokat háborúba küldeni, hogy meghaljanak, mert ők még nem mennek, még csak fegyverkeznek – mondta.

Orbán Viktor rámutatott: ma az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió között lényegi ellentmondás van a háború lezárásának mikéntjét illetően, de ezt nem vallják be, mert nem akarnak egy transzatlanti konfliktust.

Kulcsfontosságú, hogy háborúellenes, békepárti kormánya legyen Magyarországnak

Európa a háború felé tart, ezért kulcsfontosságú, hogy Magyarországnak háborúellenes, békepárti kormánya legyen – hangsúlyozta a kormányfő.

Orbán Viktor rámutatott: új fegyverrendszereket mutatnak be a világ nagyhatalmai, érezhetően egy fegyverkezési verseny, spirál kezdőpontján vagyunk, és mindenki a katonai költségvetések nagyságrendekkel történő növeléséről beszél.

A jelenlegi helyzetet az első világháború előtti időszakhoz hasonlítva a kormányfő úgy értékelt: az európai vezetők nem érzékelik, hogy a tűzzel játszanak. „Ma Európa kótyagosan kóvályog egy olyan helyzet felé, ami egyre közvetlenebb háborús veszélyt jelent” – értékelt.

Hangsúlyozta: ebben a helyzetben nagyon tudatosan „meg kell vetni a lábunkat, a sarkunkat”, és a béke oldalán kell maradni, előre be kell jelenteni, hogy minden mostani kis döntésből ki fogunk maradni, nehogy a végén még egy háború kellős közepén találjuk magunkat.

Ezért kulcsfontosságú a magyar jövő szempontjából, hogy háborúellenes és békepárti kormánya legyen az országnak, illetve az emberek is megértsék, ők is kifejezzék az akaratukat, hogy nem akarnak „együtt tántorogni az európai országokkal” egy veszélyes helyzet felé – mondta.

MTI/Felvidék.ma