A fegyveres erők vezérkari főnöke az F-16-osok üzembe helyezéséről tárgyalt lengyel kollégájával

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: wiki

Daniel Zmeko, a szlovák fegyveres erők vezérkari főnöke csütörtökön (október 30.) a lengyelországi Poznanban tárgyalt lengyel kollégájával, Wieslaw Kukula vezérkari főnökkel az együttműködési lehetőségekről az F-16-os vadászgépek üzembe helyezésénél – tájékoztatott a TASR varsói tudósítója.

A két vezérkari főnök az új repülőgépek üzembe helyezéséről, a kiképzés során való együttműködésről és a műszaki koordinációról egyeztetett, továbbá

a poznani és a lesti katonai kiképzőközpont együttműködéséről, valamint a szlovák gépesített katonai brigád kiépítéséről tárgyalt.

A biedruskoi gyakorlótéren Zmeko a lengyel harckocsizó alakulatok kiképzését tekintette meg, és kipróbálta a K2 Black Panther tank irányítását. A dél-koreai harckocsikat a lengyel elvárások szerint átalakították (K2PL-verzió), és a következő években ezret vásárol belőlük a lengyel hadsereg.

Az erről szóló szerződést 2022-ben írták alá Dél-Koreával. A lengyel hadsereg közlése szerint a tapasztalatcsere és a Szlovákiával való együttműködés a kiképzés területén fontos eleme a közös biztonság erősítésének, és a NATO-n belüli együttműködés következő szakaszát jelenti.

TASR/Felvidék.ma

