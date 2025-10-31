Home Magazin A szlovákiai lakosság nagy része egyetértene a brojlercsirkék tenyésztésének betiltásával
A szlovákiai lakosság nagy része egyetértene a brojlercsirkék tenyésztésének betiltásával

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztráció: Pixabay.com

A lakosság több mint kétharmada egyetértene a gyors növekedés és hízás érdekében kitenyésztett brojlercsirkék tartásának betiltásával – derült ki a Focus szeptemberi felméréséből, melynek során 1086 embert kérdeztek.

Az adatok szerint ennek érdekében nagy részük hajlandó lenne többet is fizetni a csirkehúsért – közölte a Humánus Fejlődés Polgári Társulás.

„Az emberek hajlandók lennének pár centtel többet fizetni azért, hogy ne a mostani körülmények között tartsák a csirkéket” – mondta Martin Smrek, a társulás igazgatója.

A betiltást 68,3% támogatja, 66,2% pedig hajlandó többet fizetni a jobb körülmények között tartott csirkék húsáért. A társulás szerint egy idén februárban készült elemzés szerint az átállás 30-67 centtel emelné meg egy kilogramm csirkehús árát, tehát 5-11%-kal.

A megkérdezettek 21%-a hajlandó lenne 2,91 eurót fizetni egy kilogramm ilyen csirkehúsért, 22,4% 3,08 eurót, 13,8% 3,27 eurót, 5,4% pedig 4,15 eurót. Társadalmi csoportok szerint a 25–34 évesek között a legnagyobb erre a hajlandóság (70,8%), továbbá a négytagú családokban (71%), és a Kelet-Szlovákiában élőknél (70%).

TASR/Felvidék.ma

