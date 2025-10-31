„A Vidék Asszonya – Az Év Vezetője 2025″ címmel tüntették ki Pásztor Ritát, Kicsind polgármesterét

Mi, felvidéki magyarok korábban aligha hallottunk erről az országos kitüntetésről. Most végre igen, ugyanis október hónapban az Alsó-Garam menti, 369-es lélekszámú magyar kisközség, Kicsind polgármestere, Pásztor Rita kapta meg ezt az igen megtisztelő címet, azaz országos első lett a versenyben.

Hivatalos oldalán az alábbi szöveggel ismertette az eseményt, mert ez nemcsak az ő személyes díja, de a falujáé, a régióé és a felvidéki magyarságé is.

„Településemet és régiómat képviseltem az országos döntőben. 2025. október 17-én Zsebefalván (Eperjes mellett) tartották meg a A Vidék Asszonya – Az Év Vezetője 2025 elnevezésű országos verseny döntőjét. Nagy megtiszteltetés és öröm volt számomra, hogy részt vehettem azon a konferencián, amely a vidéki nők világnapja alkalmából, 24. alkalommal került megrendezésre 2025. október 17-én a zsebefalvai kultúrházban. A konferencia keretében A Vidék Asszonya – Az Év Vezetője 2025 elnevezésű országos verseny ünnepélyes eredményhirdetésére is sor került. A következő négy kategóriában: aktivista, helyi politikus – településvezető, vállalkozó és kézműves kategóriákban került a díj átadásra. Szívből köszönöm Janicsek Rékának, hogy méltónak talált arra, hogy jelöljön a versenyben Nő – helyi politikus kategóriában. Álmaimban sem gondoltam volna, hogy a kategória abszolút országos győzteseként állhatok majd a színpadon. Hatalmas alázattal vettem át a rangos elismerést. Motiváló számomra és arra ösztönöz, hogy hivatásomat még nagyobb lelkesedéssel éljem meg és még nagyobb erőbedobással dolgozzak az emberek szolgálatában.

Ez a díj nemcsak nekem szól, hanem azoknak a csodás embereknek is, akik mellettem állnak, különböző formában segítik a munkámat és támogatnak, mivel nélkülük ez nem sikerülhetett volna.

Úgy gondolom, és boldogsággal tölt el, hogy az elismerés jelképesen szól mesés községünknek, Kicsindnek, az itt élő embereknek és a Déli Régió Települési Társulásnak egyaránt. Ennek székhelye Párkány és az Alsó-Garam mente, a Duna mente és az Alsó-Ipoly mente településeit foglalja magába. Nagy megtiszteltetés ért, hálásan köszönöm a jelölést és a zsűri döntését egyaránt” – nyugtázta örömmel e számára csodálatos eseményt.

Pásztor Ritával egy kávé mellett beszélgettünk sok mindenről, a falujáról, annak lakosairól, örömökről, eredményekről, tervekről. De panaszról, problémáról, gondról nem szólt a polgármester asszony. Inkább csupa tűz, óriási lelkesedés, szenvedély sugárzik belőle, amikor az elért eredményekről, az előtte álló tervekről beszél, illetve gyakran tíz-tizenöt órás munkanapjairól.

Az egykori bankszakember 2010-ben vette át a falu vezetését, nagyon fiatalon. S azóta fejleszti, szépíti, gyarapítja az apró falut.

Talán a legbüszkébb a szép kultúrházra, amelyet elődje után ő újíttatott fel, ahogy az óvoda épületét is, valamint a falu szülötte, Bozóky Mihály tiszteletére kihelyezett emléktáblára, mindez az ő ideje alatt történt. S talán a legnagyobb örömei közé sorolta, hogy a csaknem teljesen rommá lett, nem működő könyvtár helyébe egy igen korszerű könyvtárat építtetett, amely nemcsak digitális felszereléssel, vetítővel szolgálja a faluját, de többfunkciós programok megvalósítására is szolgál. Könyvbemutatók, találkozások, beszélgetések is zajlanak itt a könyvkölcsönzés mellett. A könyvtárat a falu ismert szülöttéről és első díszpolgáráról, Szántó Lórántról nevezték el. Napjainkban számtalan alkalommal körzeti tanácskozások és állandó helyi rendezvények, bálok zajlanak a korszerű kultúrházban. Állandó közösségi élet zajlik ebben a kis faluban.

Mindezek megvalósítását pályázati úton érte el, ami azt jelenti, hogy az adminisztrációt is ő végzi. A továbbképzés, állandó tanulás „örök” igénye is benne van. Most éppen angol nyelvet tanul a párkányi nyelviskolában. S ha esetében beszélhetünk szabadidőről – az egyik legnagyobb hobbija a vadászat. 2019-től a helyi vadászegyesület elnöke. Férjével és a helyi vadászokkal gyakran járják a határt. S ami női mivoltát igazolja, ő a vad elejtéséről olyan humánummal beszél, hogy hallatán „megszelídül” a laikus lelke.

Végtelen tisztelettel, szeretettel szól faluja lakosságáról, akiket, ha kell, házról házra járva meglátogat egy-egy kulturális esemény, vagy közös érdek alkalmával. Az öttagú testülettel a részletesen megbeszélik a község gondjait, terveit. Számára mindenki véleménye fontos.

Az előtte álló, még idei tervéről is lelkesen beszél. Egy hazai pályázati támogatást elnyerve a község szakrális emlékét, a Nepomuki Szent János-szobrot újíttatja fel, amely még a XIX. században készülhetett, közadakozásból.

Beszélgetésünk végén, amikor megkérdezem, hogy győzi mindezt szellemileg, fizikailag, széles mosollyal válaszolja: élvezi, hogy tehet valamit a falujáért, az emberekért. S hogy mindez sikeres is legyen, ahhoz kellett a szülőktől kapott neveltetés, akikre nagy hálával, szeretettel gondol, és oltalmazza, gyámolítja őket féltő gonddal, amíg lehet. Ők tanították becsületre, tiszteletre, szerénységre. Az emberekkel végzett munkához szükséges az önfegyelem,, az alázat, szerénység és a tisztelet kinyilvánítása. Munkájához a hitéből és védőszentjétől, Szent Ritától merít erőt, ha olykor elgyengül.

Aki őt erre a kitüntetésre jelölte, ugyancsak ismerte ezeket az erényeit és az eredményeit.

S hogy a munkáját, érdemeit, jellemét megismerve magyar nemzetiségűként és a Magyar Szövetség polgármestereként országos viszonylatban is elismerték – ez nem kis érdem – s megérdemelt kitüntetés.

Szeretettel gratulálunk Kicsind polgármesterének. Érdemes ebbe a gyönyörű kis faluba ellátogatni, melyet szívesen bemutat az érdeklődőknek.

Dániel Erzsébet/Felvidék.ma