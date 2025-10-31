Home Itt és Most Az államünnepek többségén ezentúl nyitva lesznek az üzletek
Az államünnepek többségén ezentúl nyitva lesznek az üzletek

Felvidék.ma
Az államünnepek többségén ezentúl nyitva lesznek az üzletek, beleértve a holnapi napot, november elsejét is. A változtatást a konszolidációs intézkedések keretében fogadta el a kormánykoalíció.

Ezentúl csak január 1-jén, továbbá nagypénteken, húsvétvasárnap, december 24-én 12 órától, illetve december 25-én és 26-án lesz érvényes,

hogy a munkaadók nem rendelhetnek el árueladással kapcsolatos munkavégzést, és nem is egyezhetnek meg annak semmilyen formájáról az alkalmazottaikkal.

Szintén november 1-jén lép életbe a munkaszüneti napokkal kapcsolatos változás. A november 17-i államünnep már nem lesz munkaszüneti nap, május 8-a és szeptember 15-e pedig csak ideiglenesen, 2026-ban.

TASR/Felvidék.ma

