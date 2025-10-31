A hit és kultúra ünnepe október 31-én a közmédia csatornáin

A reformáció napján a hit, az önazonosság és a magyar vallási-kulturális hagyományok előtt tisztelegnek a közszolgálati csatornák. A Kossuth Rádió, a Duna, az M5, a Duna World és a Bartók Rádió műsorai istentiszteletekkel, történelmi portrékkal, irodalmi és zenei válogatásokkal idézik meg a reformáció szellemiségét.

Október 31-én, pénteken a Kossuth Rádió műsorkínálata a reformáció napjára fókuszál. A Hajnal-táj című reggeli műsorban a polgárdi református templomot ismerhetik meg, míg a Délelőtt adásában egy Balaton-környéki református iskola és annak felújítása kerül a középpontba. A 10 órás hírek után élő református istentisztelet következik, majd Litérre látogat a stáb, ahol a régió egyik legfontosabb református iskoláját mutatják be. A Jó napot, Magyarország! összeállításában a hívő ember önazonosságát és a hit megtartó erejét vizsgálják, míg Az estében Fazekas István író, lelkipásztor, az Erdélyi Gyülekezet vezető lelkésze beszélget Csűry István református lelkésszel, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület korábbi püspökével. A nap zárásaként a Vers mindenkinek című műsorban válogatás hangzik el Szenczi Molnár Albert költeményeiből.

A Duna a reformáció jelentőségét ünnepi evangélikus istentisztelettel idézi meg a Miskolc-belvárosi Evangélikus Egyházközség templomából. A liturgia során Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke hirdet igét. Az adás lehetőséget kínál a nézőknek, hogy otthonukból kapcsolódjanak be és osztozzanak az ünnepi hagyományokban.

Az M5 kulturális csatorna október 31-én a reformáció történelmi és kulturális jelentőségét mutatja be. Reggel a Könyvjelző – Takaró Mihály műsorában a reformáció előtti mozgalmakról, és a magyar reformáció kiemelkedő személyeiről esik szó. Délelőtt A fáklya című tévéfilm következik, amely egy fiatal református pap küzdelmeit mutatja be, aki szembesül a falu és a helyi előkelőségek hatalmi visszaéléseivel, miközben a hit erejét próbálja megőrizni.

A Duna Worldön délelőtt Pozsgai Zsolt rendezésében a Megszállottak című többszörösen díjnyertes film a történelmi és lelki konfliktusok hálóját tárja fel, miközben a hit és az erkölcs kérdéseit vizsgálja, emlékeztetve a nézőt a reformáció szellemi és társadalmi örökségére.

A Bartók Rádió a reformáció napját a muzsikán keresztül ünnepli. A Muzsikáló műsorfolyamban reformációhoz illő zeneműrészletek hallhatók, a magyar és európai vallási zenei hagyományokat megidézve.

A reformáció napja, október 31-e emlékeztet arra a történelmi pillanatra, amikor 1517-ben Luther Márton kiszögezte 95 tételét Wittenbergben, elindítva ezzel a vallási megújulás és szellemi felszabadulás korszakát. Ez az esemény nemcsak az európai, hanem a magyar történelemre és kultúrára is maradandó hatást gyakorolt.

