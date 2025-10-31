Ellenzéki törvényhozók és civil aktivisták fel vannak háborodva, amiért Ukrajna vezetése jogi eszközökkel próbálja megfélemlíteni ellenfeleit és elhallgattatni kritikusait, például azzal, hogy korrupcióval vagy Oroszországgal való együttműködéssel vádolja őket.

Mikola Knyazsickij ellenzéki képviselő szerint az ukrán elnök egyre inkább jogi eszközökkel igyekszik lejáratni ellenfeleit, mivel egy esetleges tűzszünet esetére már a jövő évi választásokra készül. A képviselő attól tart, hogy az elnök a bíróságokat „a versenytársak eltávolítására” használja, és így tisztességtelen választásokat szerveznek – számol be a Politico.

A lap két esetet hoz fel: Volodimir Kudrickijét, az állami tulajdonú nemzeti áramszolgáltató, az Ukrenergo vezetőjéét, akit tavaly korrupciós vádakkal állítottak bíróság elé, kiváltva Brüsszel éles kritikáját is, és hivatali elődjéét, Petro Porosonkeóét, akit idén szintén korrupció miatt helyeztek vád alá – ez a lépés megakadályozhatja, hogy a jövőben választásokon induljon. Porosenko azóta „tekintélyelvűséggel” és azzal vádolja Zelenszkijt, hogy „minden versenytársát el akarja távolítani a politikai színtérről”.

Mások, köztük a prominens ukrán aktivista és az Antikorrupciós Akcióközpont vezetője, Daria Kaleniuk azzal érvelnek, hogy az elnök és köre a háborút arra használja, hogy olyan mértékben monopolizálja a hatalmat, hogy az veszélyezteti az ország demokráciáját.

Kaleniuk jelen volt a bíróságon Kudrickij kétórás vádemelési eljárása során, és egyetért az egykori energiaügyi vezető állításával, miszerint a vádemelés „politikai” jellegű. Kaleniuk szerint az ügy jogilag értelmetlen, és az egész még furcsábbnak tűnt, amikor az ügyész részletesen ismertette a férfi ellen felhozott vádakat: „Nem tudta bizonyítani, hogy bármilyen anyagi hasznot szerzett” egy infrastrukturális szerződésből, amely végül meg sem valósult”.

A brüsszeli lap szerint néhány ukrán energiaipari vezető attól is tart, hogy a Kudrickij ellen indított büntetőeljárás egy megelőző bűnbakkeresési taktika része lehet, amelynek célja a felelősség áthárítása arra az esetre, ha az ország energiaellátó rendszere már nem tudna ellenállni az orosz támadásoknak.

Ellenzékiekkel szemben gyakran fenyegetőztek szankciókkal vagy alkalmazták is azokat, ami gyakorlatilag a vagyon befagyasztását és a szankcionált személy pénzügyi tranzakcióinak blokkolását jelentette, beleértve a hitelkártyák használatát és a bankszámlákhoz való hozzáférést is – írja a Politico.

Emlékezetes, hogy nyáron több ukrán városban is ezrek vonultak utcára tiltakozásul az ellen a törvénytervezet ellen, amely az „orosz befolyásra” hivatkozva aláásta volna két fontos korrupcióellenes szerv függetlenségét. A tiltakozások hatására Zelenszkij visszavonta a tervezetet.

Nos, mindebben semmi meglepő nincs, valamint abban sem, hogy Brüsszel ennek ellenére nem talál kivetnivalót Ukrajna jogállamiságában és mindez nem támaszt kételyeket európai uniós tagságra való érettségét illetően sem. Az egyedüli meglepő a dologban talán csak az, hogy a brüsszeli elithez közeli Politico foglalkozik a témával.

Euronews/Felvidék.ma