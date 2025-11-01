Erkel Ferencről szóló új dokumentumfilm premierben az M5-ön a magyar opera napján

November 7-én mutatja be az M5 kulturális csatorna a nemzeti opera megteremtőjéről szóló nagyszabású dokumentumfilmet A mi Erkelünk címmel.

Váradi János rendezése hazánk egyik legnagyobb zeneszerzője, Erkel Ferenc teljes életútját tárja a nézők elé – a gyulai gyermekévektől kezdve a zeneszerzői pályája csúcsán át egészen idős koráig. Nevéhez számos nemzeti öntudatot erősítő opera is fűződik, mint a Bánk bán, a Hunyadi János, a Bátori Mária, a Dózsa György, vagy az István király. Munkássága túlmutatott a komponáláson: Erkel karmesterként, pedagógusként, intézményalapítóként és még sakkmesterként is jelentős szerepet töltött be a 19. századi magyar kulturális életben.

A mi Erkelünk című dokumentumfilm különleges értéke, hogy szakértők és családtagok visszaemlékezésein keresztül, eddig ismeretlen történetekkel, anekdotákkal gazdagítja Erkel életének bemutatását.

A megszólalók között szerepel – többek között – Batta András zenetörténész, Szappanos Gábor történész, Erkel László, illetve Somogyváry Ákos karmester is.

A film széles körű szakmai összefogás eredményeként jött létre a Magyar Történelmi és Műfaji Film Alapítvány (MTMFA) kezdeményezésére, Szappanos Gábor történész ötlete nyomán. A gyártásban részt vett a gyulai Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft., az Erkel Ferenc Társaság, a Budakeszi Erkel Ferenc Művelődési Központ, az Országos Széchényi Könyvtár, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, a Budapesti Filharmóniai Társaság, valamint a Magyar Zene Háza. A film operatőre Kozma Greg, zeneszerzője pedig maga Erkel Ferenc, akinek művei eredeti felvételeken csendülnek fel az alkotás során. A film narrátora a nemrég elhunyt Mécs Károly Kossuth-nagydíjas színművész, akinek ez volt utolsó munkája.

A mi Erkelünk – premier november 7-én 21 órától az M5 kulturális csatornán.

MTVA/Felvidék.ma