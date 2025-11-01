Rossz precedens a bizalmatlansági indítványok folyamatos elhalasztása

Aneta Világi politológus, a Komensky Egyetem munkatársa rossz precedensnek tartja, hogy a parlament rendre elhalasztja a miniszterek ellen benyújtott ellenzéki bizalmatlansági indítványok megvitatását. Rendkívüli ülések kezdeményezését az alkotmány garantálja az ellenzéki képviselők számára, és ennek szabotálása aláássa a liberális demokrácia alapjait – nyilatkozta a TASR-nek.

„A törvényhozás politikai ellenőrzése a fékek és ellensúlyok közé tartozik, és fontos szerepe van a liberális demokráciában. Célja annak megelőzése, hogy kísértésbe essenek a kormánypártok, és bevezessék a ‚többség zsarnokságát‘, aszerint az elv szerint, hogy ‚a győztes mindent visz‘. Liberális demokráciában ez egyszerűen nem érvényes, nem engedhet meg magának mindent az, aki megnyeri a választást.

Az ellenőrzési mechanizmusok közé tartozik, hogy a képviselők bizalmatlansági indítványt nyújthatnak be az egyes miniszterek és az egész kormány ellen is”

– mondta a politológus a TASR-nek.

Aneta Világi azt is hangsúlyozta, az a helyes gyakorlat, hogy a kormánypártok lehetővé teszik az ellenzék számára a rendkívüli ülések megnyitását és a szavazást. „Megvan a jelentősége annak, hogy létezik párbeszéd ellenzék és kormánypártok között, és annak is, hogy a ciklus során bármikor elszámoltathatók a miniszterek, nem pedig csak négyévente, a választáskor” – tette hozzá.

A parlament kedden (október 28.) megszavazta a 40. ülés berekesztését, azok a napirendi pontok, amelyeket nem sikerült megtárgyalni, átkerülnek a november végén kezdődő ülésszakra, beleértve több miniszter, és a kormány elleni bizalmatlansági indítványt is.

Ezek között van, amelyiket még januárban terjesztett be az ellenzék, és a folyamatos halogatást a kormánypártok arroganciájának tartja.

Richard Raši (Hlas-SD) házelnök visszautasította az ezzel kapcsolatos bírálatokat. Szerinte a kormánypártoknak jogukban áll a saját prioritásaik szerint meghatározni a parlamenti ülések programját, az októberi ülésen pedig a költségvetés elfogadása volt a legfontosabb. Emellett hangsúlyozta, hogy az ellenzéki obstrukciók hátráltatták az ülés menetét, ezért nem tudtak átvenni minden programpontot.

TASR/Felvidék.ma