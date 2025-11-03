A köztársasági elnök megvétózta a szerencsejátékokról szóló törvény módosítását

Peter Pellegrini államfő nem írta alá a szerencsejátékokról szóló törvény módosítását, és visszaküldte azt a parlamentnek újbóli megvitatásra. A képviselőknek azt javasolja, hogy ne fogadják el a jogszabályt egészében. Az államfő a módosítást elfogadhatatlan beavatkozásnak tartja a területi önkormányzatiságba, a községek és városok autonómiájába, illetve a jogbiztonság elvének tiszteletben tartását illetően is.

„Az állampolgárok Szlovákia számos településén, akár közvetlenül helyi népszavazáson, akár választott képviselőik révén egyértelműen kinyilvánították, hogy nem kívánnak szerencsejátékot a településükön vagy a városukban. A parlamentben elfogadott törvény, annak ellenére, hogy további módosításokat eszközöltek rajta, nem garantálja a polgárok akaratának teljes mértékben történő tiszteletben tartását” – értékelte Pellegrini.

Épp ellenkezőleg, szerinte a törvény lehetővé tenné a kaszinók üzemeltetését olyan településeken is, amelyek ezt a helyi önkormányzatok általános érvényű rendeletei alapján kifejezetten elutasítják. A jóváhagyott törvény szövege nem szüntette meg az önkormányzatok autonóm döntései semmissé tételének és a városok és települések kifejezésre juttatott szuverén akarata figyelmen kívül hagyásának lehetőségét – hangsúlyozta az elnök.

A szlovák parlament képviselői október 23-án jóváhagyták a szerencsejátékokról szóló törvény módosítását. A módosításról rövidített jogalkotási eljárás keretében tárgyaltak. A javaslatot a jelen lévő 78 törvényhozó közül 71 szavazta meg, a koalíciós SNS képviselői tartózkodtak. Az ellenzéki képviselők nem vettek részt a szavazáson, mert nem értettek egyet a javaslattal.

A módosítás, amely a Idegenforgalmi és Sportminisztérium kezdeményezésére született, melyhez a nemzeti lottótársaság, a Tipos is tartozik, a minisztérium szerint a szerencsejátékokból származó bevételek szabályozásával az állami költségvetés bevételeinek növelésére, valamint a törvény alkalmazási gyakorlatból fakadó módosítására reagált. A Tipos többek között ennek alapján átvehetné a kaszinók üzemeltetőitől az érvényes engedélyeket, és tovább üzemeltethetné azokat.

A végső szavazáson a képviselők több koalíciós módosító javaslatot is jóváhagytak. Be kellett volna vezetni azt a kötelezettséget, hogy a nemzeti lottótársaság a licenc átruházásakor kikéri a város vagy község véleményét. A kaszinót kizárólag ugyanabban a községben lehetett volna üzemeltetni.

SZE/Felvidék.ma/Teraz.sk