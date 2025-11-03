Bírálják az egészségügyi nővéreknek ígért 250 eurós juttatás miatt a minisztert

A Szlovák Egészségügyi-technikai Dolgozók Kamarája (SK MTP) igazságtalannak és diszkriminatívnak tartja Kamil Šaško (Hlas-SD) egészségügyi miniszter döntését, miszerint havi 250 eurós juttatást fizetnek az intézményi egészségügyi ellátásban dolgozó nővéreknek és szülésznőknek. A kamara felszólította Šaško minisztert, hogy folytasson tárgyalásokat az egészségügyi szakmák valamennyi képviselőjével. Erről a TASR hírügynökséget Adriana Moravčíková, a kamara alelnöke tájékoztatta.

„Ezt a döntést felfoghatatlanul igazságtalannak és diszkriminatívnak tartjuk minden más egészségügyi szakmában dolgozó szempontjából, akik nap mint nap ugyanolyan szakértelemmel, felelősséggel és odaadással állnak a betegek mellett, életeket mentenek és biztosítják az egész egészségügyi rendszer működését” – közölte a kamara.

Emlékeztettek arra, hogy az egészségügyben mindenkinek megvan a maga pótolhatatlan szerepe – az orvostól, az ápolónőtől, a laboránstól, a gyógytornásztól és a mentőstől kezdve a mentőápolóig, a táplálkozási terapeutáig, a technikai és adminisztratív személyzetig. „Ha csak a csapat egy részét értékelik, az aláássa a bizalmat, az összetartást és az egyensúlyt, amelyek a minőségi egészségügyi ellátás alapját képezik” – tette hozzá.

A kamara szerint az egészségügyi dolgozók fizetésének kérdése a szakszervezetek kezében van, amelyek az egész szakmai spektrumot képviselik.

„Egyes szakmák figyelmen kívül hagyása a tárgyalások során helytelen, szakszerűtlen és azt a benyomást kelti, hogy egyes egészségügyi dolgozók kevésbé fontosak. Az ilyen megkülönböztetésnek nincs helye a modern egészségügyben”

– jegyezték meg.

Az intézményi egészségügyi ellátásban dolgozó ápolónők és szülésznők jövőre havi 250 euró juttatást kapnának, nyilatkozta Šaško a nővérek és szülésznők szakszervezete képviselőivel folytatott csütörtöki közös tárgyalását követően. A tárgyaláson az egészségügyi nővérek és szülésznők helyzetének stabilizálásával foglalkoztak, amelyről ITT írtunk bővebben.

