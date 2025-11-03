Donald Trump továbbra sem tervezi, hogy Tomahawk-rakétákat bocsásson Ukrajna rendelkezésére

Donald Trump továbbra sem tervezi, hogy nagy hatótávolságú Tomahawk-rakétákat bocsásson Ukrajna rendelkezésére.

Az amerikai elnök vasárnap az elnöki repülőgép fedélzetén újságírói kérdésre válaszolva beszélt az ukrajnai háborúról és megjegyezte, hogy döntése még „megváltozhat”. Ugyanakkor kijelentette:

nincs olyan pont, azaz „utolsó csepp a pohárban”, amiből azt a következtetést vonhatja le, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem áll készen a háború lezárására Ukrajnával.

„Néha hagyni kell, hogy végigküzdjék” – fogalmazott az amerikai elnök. Hozzátette, most ez zajlik Oroszország és Ukrajna között. „Ez egy kemény háború Putyinnak, rengeteg katonába kerül, talán egymillióba is” – hangoztatta Donald Trump megjegyezve, hogy ez Ukrajna számára is egy kemény háború.

Néhány órával később a CBS Newsnak adott interjúban Trump kijelentette, hogy az ukrajnai konfliktus „pár hónapon belül megoldható”. Hangsúlyozta, hogy Joe Bident tartja felelősnek a háború kitöréséért.

Nem lett volna háború, ha én vagyok az elnök. Négy évig nem volt háború, még csak kétség sem volt efelől – mondta Trump, hozzátéve, hogy az előző ciklusában a világ biztonságosabb volt.

Az amerikai elnök szerint Putyin „üzletelni akar az Egyesült Államokkal”, és ez szerinte elősegítheti a békét. Trump példaként hozta fel, hogy 2025 tavaszán az India és Pakisztán közötti feszültséget vámfenyegetéssel oldotta meg, de ez a módszer Oroszországgal nem működik.

MTI/Felvidék.ma