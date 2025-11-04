Home Régió Besztercebánya megye szabadnapot adott az alkalmazottainak november 17-re
Besztercebánya megye szabadnapot adott az alkalmazottainak november 17-re

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztrációs felvétel (Fotó: TASR)

Ondrej Lunter, Besztercebánya  megye elnöke szabadnapot adott november 17-re a megyei hivatal alkalmazottainak, valamint az összes megyei fenntartású intézménynek, ahol a munkavégzési szabályok ezt lehetővé teszik – közölte a TASR-rel Jana Čunderlíková, a megyei hivatal kommunikációs osztályának vezetője.

A megyei fenntartású középiskoláknak Luntner azt javasolja, a tanórák helyett tartsanak megemlékezést, és vetítsék le a megye által rendelkezésükre bocsátott 1989-es dokumentumfilmet, esetleg más, az évfordulóval kapcsolatos filmet és engedjék haza a diákokat.

Lunter hozzátette, november 17-e a szlovák nemzeti felkeléssel és az ország 1993-as megalakulásával a három legfontosabb történelmi dátum közé tartozik.

„Sajnos november 17-e megünneplése eltér a különféle szlovák kormányok idején a kormánypártok politikai beállítottsága miatt, az idei évforduló pedig különösen sajnálatos ebből a szempontból”

– hangsúlyozta Lunter.

A november 17-i munkaszüneti napot a konszolidációs intézkedések keretében törölte el a kormány.

TASR/Felvidék.ma

Az első szlovákiai magyar hírportál
