Isten hadserege fogja legyőzni Kínát

De csak miután átkelt az Urálon és meghódította Szibériát. Utána jöhetnek a rizszabálók. Ez a hadsereg természetesen nem más, mint az ukrán sereg, melyet annyira meg kell erősíteni, hogy „senki sem állhat ellene”. Erről a magyar körökben igen jól ismert Dmitrij Korcsinszkij ukrán politikus beszélt legújabb agymenésében.

Ő az a fazon, aki egy hónapja nagyon konkrét fenyegetést küldött Magyarországra. Akkor azt mondta:

„ha Ukrajna vereséget szenved Oroszországgal szemben, az ukrán hadsereg visszavonulhat Kárpátaljára és akár Magyarországra is, ahol minden akadályozót – elsősorban Orbán Viktort – eltávolítanának.”

A szélsőjobb ukrán Bratsztvo (Testvériség) vezetője youtube-videójában most a sajátjainak ment neki, tudniillik azoknak a puhány ukránoknak, akiknek elegük van a háborúból. Ők egyszerűen bedőltek az ellenség, az “ördög narratívájának”.

Ezzel szemben

„a háború – bár ijesztő – mégis sok kalandot” és “nagy örömöt is hoz”.

A fronton töltött életet (amiből persze neki egyetlen pillanat sem jutott) szembeállította a „sivár civil életttel”, „ahol fölöslegesek vagyunk, szürkék, és már a puszta létezésünk is irritál mindenkit”. Ez persze egyáltalán nem meglepő azon korábbi megjegyzése ismeretében, miszerint – mint mondta – nem kellene kiengedni az országból az ukrán gyerekeket, hogy „itt nőjenek fel az ellenség gyűlöletével” átitatva.

Most tehát Korcsinszkij szerint Ukrajnának a hadseregét „Isten hadseregévé” kell változtatnia, amely isteni beavatkozás révén legyőzhetetlenné válik, így majd „átkel az Urálon, meghódítja Szibériát, aztán Kínát.”

Hát nem álomigazolás lenne az EU számára…?

szd/Felvidék.ma