Komáromi iparista sikere az IPM STUDENT AWARD 2025 versenyen

Október végén az egbelényi KIA oktatási központban került sor az IPM STUDENT AWARD verseny 24. évfolyamának kiértékelésére. Ez a megmérettetés minden évben a középiskolás diákok kreativitását és műszaki készségeit díjazza a CAD rendszerekben végzett tervezés területén.

Az IPM STUDENT AWARD verseny célja, hogy ösztönözze a diákokat és tanáraikat, támogassa a kreatív műszaki gondolkodás fejlesztését, valamint emelje a CAD grafikai rendszerek oktatásának színvonalát a szlovákiai középiskolákban.

A 3D technológiák és a PTC Creo szoftver segítségével a diákok olyan készségeket sajátítanak el, amelyek lehetővé teszik számukra a sikeres elhelyezkedést a modern gépészet és ipar területén.

Iskolánkat idén is gépész szakos diákok, név szerint Dobi Mátyás, Varga Patrik és Kürti Kristóf képviselték.

A résztvevők erős mezőnyében Varga Patrik a 4. helyen végzett, míg Dobi Mátyás, negyedik évfolyamos diákunk 2. helyezést ért el „Fokhagymaültető” elnevezésű munkájával. A pályamunkát 3D modell formájában, CREO PARAMETRIC programban készítette el, ami magas szintű műszaki és grafikai tudását egyaránt bizonyította. Sikere jutalmául értékes tárgyi díjat – okosórát – vehetett át.

A díj mellett a tanulók számos szakmai és gyakorlati tapasztalattal is gazdagodtak a CAD rendszerek műszaki megoldásokban való alkalmazása terén.

Kányai Tivadar/Felvidék.ma