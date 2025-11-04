Megkezdődtek a Szívritmuszavar próbái a Jókai Színházban

Gál Tamás színházigazgató jelenlétében, Gadus Erika jelmeztervező és Matúš Ďuran díszlettervező részvételével olvasópróbát tartott a Komáromi Jókai Színház társalgójában Matusek Attila: Szívritmuszavar című koncert-színházának társulata november első keddjén.

A fiatal színművész rendező darabja egy énekesnő és zenekar történetét meséli el, aki egyetlen éjszaka alatt szembenéz múltjával, családi terheivel és önmagával. Zenével, mozgással és élő képekkel rajzolódik ki egy belső utazás: a vágy, a tehetség gondozására, a félelem attól, hogy mások útjába állunk, és a küzdelem, hogy kilépjünk a toxikus kapcsolatok csapdájából. Legyenek azok szerelmek, családi kötelékek vagy saját illúzióink. A Szívritmuszavar egy előadás arról, hogyan találhatunk új ritmust, ha a régit elveszítettük.

„Egy év munkája a darab” – mondja Matusek Attila színművész, a szerző és rendező, aki szerepel is az előadásban. – „Könnyedebb stíluson és hangvételen keresztül mesél olyan dolgokról, amelyek jelen vannak az életünkben: szülői séma, örökölt sorsok, tehetség, s annak kibontakozása. A filmes látvány szándékos, snittszerű jeleneteket írtam. Sokkal érdekesebb pillanatokat megmutatni egy életútból, mint egy rövidebb szakaszt. Adél, a főszereplő egy napját látjuk, miközben évtizedeket ugrunk a múltjába. A dalok a történetmesélés eszközei nem csupán zenei effektusok. Lesz az előadásban saját dal, amely a próbafolyamat alatt születik majd meg” – sorolja Matusek Attila.

Az előadásban Bencsík Stefánia, Holocsy Krisztina, Hostomský Fanni, Szvrcsek Anita, Béhr Márton, Kalocsányi Gábor, Matusek Attila, Németh Levente, Skronka Tibor, Szabó Viktor, Szebellai Dániel, szerepelnek.

A Szívritmuszavar dramaturgja Miklós László, a zenei vezető és korrepetitor Pálinkás Andrássy Zsuzsanna, a koreográfus Hojsza Henrietta, a produkciós asszisztens Balaskó Edit.

Az olvasópróbán Gál Tamás Jászai Mari- és Dosky-díjas színművész, színházigazgató kiemelte: fontos, hogy saját alkotói műhelyükből származó színművek is színre kerüljenek a Jókaiban. Gadus Erika jelmezterveit ismertette, Matúš Ďuran pedig miután bemutatta látványterveit, a színház díszletgyártó műhelyébe távozott.

A Szívritmuszavar című koncert-színház premierje 2025. december 19-én, pénteken 19 órakor lesz a Komáromi Jókai Színházban.

Sajtóközlemény/KJSZ/Felvidék.ma