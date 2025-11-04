Zelenszkij szerint az USA-nak nyitottnak kell lennie arra, hogy nagy hatótávolságú fegyvereket vethessenek be

Az Egyesült Államoknak nyitottnak kell lennie arra, hogy Ukrajna nagy hatótávolságú fegyvereket vethessen be, mert ez döntő tényező lehet Oroszország feltartóztatásában – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden, a frontról küldött videóüzenetében, amelyet az Euronews közvetített az Európai Unió bővítéséről szóló brüsszeli konferencia résztvevőinek.

Először azt kérdezték Zelenszkijtől, hogy szerinte meg lehet-e nyerni a háborút katonai úton, vagy a háború lezárásához tárgyalásokra lesz szükség, amint azt Donald Trump amerikai elnök hangsúlyozza.

Az ukrán elnök kiemelte, hogy a katonai út választása kizárólag Oroszország döntése, és kétség nem fér hozzá, hogy Oroszország katonai győzelemre törekszik. Ugyanakkor Zelenszkij kijelentette: nem hisz abban, hogy ez Oroszországnak sikerülhet, viszont Ukrajna nemzetközi partnereinek, különösen az európaiaknak, dönteniük kell Ukrajna támogatásáról. Ide tartozik egyebek között az ukrán fegyvergyártás finanszírozása, az ország ellátása légvédelmi rendszerekkel, valamint az Ukrajnának nyújtandó segítség minden területen – fejtette ki.

„Az Egyesült Államoknak nyitottnak kell lennie arra, hogy Ukrajna nagy hatótávolságú fegyvereket vethessen be, és már a lehetőségnek is elrettentő hatása van. Ez rendkívül fontos. Támogatásra van szükségünk Trump elnöktől ebben a kérdésben. Ez döntő nyomást gyakorol majd Oroszországra”

– hangsúlyozta Zelenszkij, hozzátéve a szankciók fontosságát is.

Zelenszkij az ukrán nemzeti gárda 1. hadtestének, az Azov egységnek a vezetési pontján járt kedden, amely a szomszédos alakulatokkal együtt a Donyeck megyei Dobropilljánál tartja a frontot. Az elnök hivatalos honlapja szerint meghallgatta Olekszandr Szirszkijnek, a fegyveres erők főparancsnokának, Denisz Prokopenkónak, a hadtest parancsnokának és Oleh Aposztolnak, az ukrán deszant-rohamcsapatok parancsnokának jelentéseit.

Az ukrán katonai hírszerzés arról számolt be a Telegramon, hogy Donyeck megye megszállt részében lévő Avgyijivkában megsemmisítették a Rubicon nevű, az egyik legerősebb orosz alakulat parancsnokságát.

„Az orosz megszállók úgynevezett Rubicon központjának parancsnokságát az ukrán katonai hírszerzés katonái fedezték fel egy félig lerombolt házban, az ideiglenesen megszállt Avgyijivkában”

– írták a közleményben. Kiemelték, hogy az ellenséges Rubicon egység drónrendszerek, különösen harci drónok alkalmazására szakosodott „Oroszország Ukrajna elleni népirtó háborúja során, és ez az orosz megszálló hadsereg egyik legütőképesebb alakulata, amelyre az agresszor állam jelentős erőforrásokat fordít”.

„A kapott koordináták alapján, sűrűn beépített területen a hírszerzés szakemberei precízen irányították az oroszok felé az FP-2 típusú drónt, amelyet több mint 105 kilogrammos robbanófejjel szereltek fel. A csapás következtében meghaltak az orosz Rubicon tisztjei és drónkezelői, akik a parancsnoki ponton tartózkodtak”

– közölte a hírszerzés.

Az ukrán védelmi minisztérium a Telegramon közzétett közleménye szerint az orosz megszállók az idei év első tíz hónapjában ugyanannyi irányított légibombát dobtak le, mint a teljes előző év során. Októberben az orosz hadsereg drasztikusan növelte az irányított légibombákkal végrehajtott csapások számát Ukrajna területén.

„Egy hónap alatt több mint 5328 légibombát dobtak le csapataink állásaira és a frontközeli városokra. Ez a legnagyobb számú ledobott légibomba egy hónap alatt 2025 kezdete óta”

– emelte ki a tárca, hozzátéve, hogy „Oroszország légi terrortámadásai egyre fokozódnak”.

MTI/Felvidék.ma