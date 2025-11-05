Drucker szerint nem kell lemondania az egészségügyi miniszternek a mentőállomások pályázata miatt

Tomáš Drucker, a Hlas-SD alelnöke, oktatási miniszter szerint nem kell lemondania Kamil Šaško (Hlas-SD) egészségügyi miniszternek a mentőállomások üzemeltetésére kiírt pályázat miatt. Erről a kormány szerdai ülése előtt nyilatkozott újságíróknak, a Legfőbb Ügyészség döntése kapcsán.

„Šaško egészségügyi miniszternek át kell tanulmányoznia, pontosan mit kifogásol a legfőbb ügyész. Annyit tudok, hogy Šaško annak idején kidolgoztatott egy jogi szakvéleményt és annak alapján hozta meg a döntését. Az embereinek most ki kell értékelniük a helyzetet és megoldást találni” – mondta Drucker.

Szerinte a legfontosabb az, hogy minden mentőállomás működjön, és úgy véli, a tárcavezetőnek nem kell távoznia. „Az ellenzék mindig meneszteni akarja valamelyik minisztert, legyen szó bármilyen ellenzékről, hiszen ez a dolga” – tette hozzá.

Samuel Migaľ (független) beruházási, régiófejlesztési és informatizációs miniszter szerint sem kell lemondania az egészségügyi miniszternek. „Ha jók az információim, akkor a minisztérium és a miniszter valamilyen módon rendezi a helyzetet. Várjuk ki a végét” – mondta a kormány ülése után.

Maroš Žilinka legfőbb ügyész kedden (november 4.) tájékoztatott arról, hogy az egészségügyi minisztérium törvényt sértett a sürgősségi mentőállomások üzemeltetésére kiírt pályázat kapcsán. Kifogásolta a pályázat visszavonását és ügyészi tiltakozást nyújtott be.

Az egészségügyi minisztérium kitart amellett, hogy a mentőállomások működtetésére kiírt pályázat visszavonása jogszerű és indokolt volt, melynek során a lakosság egészségének védelmét tartották szem előtt. Šaško ezt a kormány szerdai ülése előtt is megismételte.

„Áttanulmányozzuk, mit kifogásol a legfőbb ügyész, és megbeszélést fogok kérni tőle, hogy tisztázzuk a jogi álláspontokat” – jelentette ki. Hozzátette, csak a bíróság mondhatja ki, hogy törvénytelen volt a pályázat megszüntetése, továbbá Žilinka bejelentése után egyetlen pályázó sem jelentkezett a minisztériumnál, hogy igényt tartana mentőállomások üzemeltetésére.

