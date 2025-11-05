Home Itt és Most Drucker szerint nem kell lemondania az egészségügyi miniszternek a mentőállomások pályázata miatt
Itt és Most

Drucker szerint nem kell lemondania az egészségügyi miniszternek a mentőállomások pályázata miatt

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Kamil Šaško (Fotó: SITA)

Tomáš Drucker, a Hlas-SD alelnöke, oktatási miniszter szerint nem kell lemondania Kamil Šaško (Hlas-SD) egészségügyi miniszternek a mentőállomások üzemeltetésére kiírt pályázat miatt. Erről a kormány szerdai ülése előtt nyilatkozott újságíróknak, a Legfőbb Ügyészség döntése kapcsán.

„Šaško egészségügyi miniszternek át kell tanulmányoznia, pontosan mit kifogásol a legfőbb ügyész. Annyit tudok, hogy Šaško annak idején kidolgoztatott egy jogi szakvéleményt és annak alapján hozta meg a döntését. Az embereinek most ki kell értékelniük a helyzetet és megoldást találni” – mondta Drucker.

Szerinte a legfontosabb az, hogy minden mentőállomás működjön, és úgy véli, a tárcavezetőnek nem kell távoznia. „Az ellenzék mindig meneszteni akarja valamelyik minisztert, legyen szó bármilyen ellenzékről, hiszen ez a dolga” – tette hozzá.

Samuel Migaľ (független) beruházási, régiófejlesztési és informatizációs miniszter szerint sem kell lemondania az egészségügyi miniszternek. „Ha jók az információim, akkor a minisztérium és a miniszter valamilyen módon rendezi a helyzetet. Várjuk ki a végét” – mondta a kormány ülése után.

Maroš Žilinka legfőbb ügyész kedden (november 4.) tájékoztatott arról, hogy az egészségügyi minisztérium törvényt sértett a sürgősségi mentőállomások üzemeltetésére kiírt pályázat kapcsán. Kifogásolta a pályázat visszavonását és ügyészi tiltakozást nyújtott be.

Az egészségügyi minisztérium kitart amellett, hogy a mentőállomások működtetésére kiírt pályázat visszavonása jogszerű és indokolt volt, melynek során a lakosság egészségének védelmét tartották szem előtt. Šaško ezt a kormány szerdai ülése előtt is megismételte.

„Áttanulmányozzuk, mit kifogásol a legfőbb ügyész, és megbeszélést fogok kérni tőle, hogy tisztázzuk a jogi álláspontokat” – jelentette ki. Hozzátette, csak a bíróság mondhatja ki, hogy törvénytelen volt a pályázat megszüntetése, továbbá Žilinka bejelentése után egyetlen pályázó sem jelentkezett a minisztériumnál, hogy igényt tartana mentőállomások üzemeltetésére.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A belügyminisztérium érvénytelenítette az államfőre kiszabott bírságot

Alternatív gázszállításra tett ajánlatot Szlovákiának a lengyel elnök...

Duray Miklós emlékét őrzi a losonci síremlék –...

Katolikus szervezetek nyílt levélben tiltakoznak Szlovákia alkotmánymódosítás miatti...

A cseh köztársasági elnök Prágában fogadta Peter Pellegrinit

Az ellenzék olyan kormányprogramon dolgozik, amely „Szlovákia újraindítását...

A reformkorról, az anyanyelvről, Jókai Mór regényéről

Már meg lehet vásárolni a 2026-os autópálya-matricákat

A köztársasági elnök megvétózta a szerencsejátékokról szóló törvény...

A romló közbiztonságról tárgyalt a városok uniója a...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma