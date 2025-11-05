Katolikus szervezetek nyílt levélben tiltakoznak Szlovákia alkotmánymódosítás miatti szankcionálása ellen

A Fides et Ratio Alapítvány és más civil szervezetek Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének címzett nyílt levelükben adnak hangot tiltakozásuknak a szlovák alkotmány módosítása kapcsán kilátásba helyezett szankciók ellen. A levél aláírói felszólítják az Európai Bizottságot, hogy tartsa tiszteletben Szlovákia szuverenitását és ne engedjen bizonyos civil szervezetek nyomásgyakorlásának, melyek az ország megbüntetését sürgetik a nemrégiben elfogadott alkotmánymódosítás miatt.

A levélben továbbá hangsúlyozzák, hogy az alkotmánymódosítás nem korlátozza egyetlen lakossági csoport jogait sem, csupán megerősíti a létező jogi és társadalmi normákat és alkotmányba foglalja azokat.

„A szóban forgó demokratikus úton elfogadott alkotmánymódosítás tiszteletben tartja a nemzetközi egyezményeket és az európai alapelveket, ezért érthetetlennek tartjuk, hogy ürügyül szolgáljon pénzügyi szankciók foganatosítására“ – közölte a Fides et Ratio Alapítvány nevében Jozef Filko.

A továbbiakban felhívják a figyelmet arra a tényre, hogy az alkotmánymódosítás széles körű társadalmi támogatottságot élvez, a SANEP ügynökség reprezentatív felmérése szerint a szlovákiai lakosság több mint 75 százaléka egyetért vele.

„Az Európai Unió a tagállamok egyenjogúsága és nemzeti identitása tiszteletben tartásának elvén alapul. Ezért elvárjuk, hogy az Európai Bizottság ezen elvek szerint járjon el, megőrizve a polgároknak az európai intézmények igazságosságába vetett bizalmát“ – folytatta Filko.

A Fides et Ratio Alapítvány a levél többi aláírójával együtt azon meggyőződésének adott hangot, hogy az Európai Unió csak akkor lehet erős, ha tiszteletben tartja a tagállamok kulturális sokszínűségét, történelmi tapasztalatait és demokratikus döntéseit.

„Szlovákia az Európai Unió fontos része és az is kíván maradni. Közös feladatunk az egység védelme, nem pedig a gyengítése.

Az európai projektnek a jövője érdekében a dialóguson kell alapulnia, nem az ideológiai nyomásgyakorláson” – zárta mondanivalóját Filko.

NZS/Felvidék.ma/Pravda.sk